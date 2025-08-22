S tímhle vlakem jezdí senioři po republice (skoro) zadarmo, jen musí vědět co říct
22. 8. 2025 – 8:49 | Zprávy | Anna Pecena
Senioři mají nového spojence na kolejích. Pokud spojíte klasickou slevu 50 % na jízdné s věrnostním programem Smile Club, vyjde vás cesta Leo Expressem jen na čtvrtinu ceny! A většina lidí o tom nemá ani tušení.
Když se řekne slevy pro seniory, většině se vybaví ČD nebo městská doprava. Jenže skutečná bomba tiká někde jinde – u Leo Expressu. Ten totiž nabízí kombinaci, která zní skoro jako scifi: důchodce dostane jízdenku napůl levnější a ještě mu vrátí až 25 % ceny zpět ve formě kreditů. Ty pak použije na další cesty. Ve výsledku to znamená, že pravidelný senior-cestovatel platí jen čtvrtinu běžného jízdného.
Jak funguje tenhle „dvojitý trik“
Začíná to klasickou slevou – každý, komu je nad 60 let, má u Leo Expressu nárok na 50% slevu z ceny lístku. To samo o sobě není novinka. Jenže pak nastupuje Smile Club – věrnostní program, o kterém se mluví mnohem méně. Při každém nákupu jízdenky se vám totiž na účet připíše 25 % ceny zpátky v kreditech. A tyhle kredity se dají použít na další cestu jako běžné peníze.
Příklad? Jízdenka za 200 Kč vyjde seniora díky slevě na 100 Kč. Z toho se mu 25 Kč hned vrátí v kreditech. Pokud jezdí pravidelně, další lístek tak kupuje skoro za hubičku.
Proč o tom ví jen málokdo
Na stránkách Leo Expressu je to napsané, ale málokdo tomu věnuje pozornost. Senioři většinou slyší jen na „padesátiprocentní“ slevu, a přitom skutečný jackpot je právě ve Smile Clubu. Kdo se registruje a spojí obě výhody, může cestovat napříč republikou skoro zdarma. V době, kdy se ceny energií i potravin šplhají do nebe, je tohle rarita, kterou by byla škoda přehlédnout.
Dalším důvodem, proč se o výhodě tolik nemluví, je prostá neznalost digitálních triků. K registraci do Smile Clubu je potřeba internet nebo aplikace, což část seniorů odradí. Ale právě tady se skrývá důvod, proč se tahle výhoda zatím drží spíš v tajnosti.
Kdo chce jezdit levně, nesmí otálet
Podle dopravního trhu je jisté, že podobné akce nemusí vydržet věčně. Leo Express se tak snaží nalákat loajální zákazníky, a až se systém ujme, podmínky se mohou změnit. Proto se vyplatí začít sbírat kredity co nejdřív.
Luxus na kolejích místo otravy z cestování
Leo Express si na rozdíl od státních železnic zakládá na tom, aby cestování připomínalo spíš malý hotel na kolejích než obyčejný přesun z bodu A do bodu B. Sedačky jsou prostorné, s elektrickými zásuvkami i Wi-Fi, takže se nemusíte bát nudy ani vybité baterie. Ve vyšších třídách dostanete zdarma kávu nebo čaj, v byznys třídě dokonce plnohodnotné občerstvení servírované přímo na místo – od polévek až po čerstvé bagety. Standardem je také možnost objednat si jídlo a pití přes aplikaci nebo přímo u stevardů, kteří působí spíš jako palubní personál letadla než průvodčí. K tomu připočítejte tichý chod moderních jednotek, pohodlné stolky na práci i odpočinek a čisté toalety – a máte kombinaci, díky které se i delší cesta mění v příjemný zážitek místo povinného utrpení.
Jediné, co je potřeba, je registrace do Smile Clubu – zdarma, online a rychle. Poté už jen senior ukazuje občanku při nástupu a inkasuje dvojitou výhodu.
Závěr? Jestli jste důchodce a máte pocit, že vlaková doprava je drahá, Leo Express vás vyvede z omylu. Stačí znát tenhle „tajný trik“ a rázem se dostanete do Ostravy, Prahy či Košic za zlomek běžné ceny. A kdo tohle ví, směje se nejen v Smile Clubu, ale i cestou na peron.