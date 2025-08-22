Nešilhej, nebo ti to zůstane... Co je pravda a co jen mýtus? Odpoví odborníci
22. 8. 2025 – 10:00 | Magazín | Žanet Ka
O zraku koluje spousta polopravd, od tvrzení, že čtení ve tmě oči kazí, až po představu, že mrkev opraví krátkozrakost. Jenže právě tyto mýty nás mohou svést k zanedbání prevence.
Mýty o zraku mají jednu záludnou vlastnost- uklidňují nás. Jenže právě to může být nebezpečné: pokud uvěříme, že „oči si zvyknou“, nebo že „brýle škodí“, odkládáme návštěvu očního lékaře. A když se problém konečně projeví, často už je pozdě.
Přitom dnes máme k dispozici desítky odborných studií a výzkumů, které dokládají, jak důležitá je prevence. „Mýty okolo zraku jsou tak rozšířené, že lidé často podceňují i preventivní péči. Přitom pojišťovny hradí pravidelné prohlídky. OZP poskytuje kromě příspěvků na vyšetření zraku i příspěvky na brýle a jiné optické pomůcky, a to bez ohledu na věk. Jen v roce 2024 OZP přispěla 10 118 klientům na brýle, obruby či kontaktní čočky částkou přes 5,6 milionu korun a na vyšetření zraku více než 1,3 milionu korun,“ říká MUDr. Jana Ježková, vedoucí Asistenční služby zdravotní pojišťovny OZP.
Na nejčastější omyly se podívali oftalmolog MUDr. Valér Vojník z Očního centra Poděbrady a MUDr. Jana Ježková z OZP.
1. Čtení ve tmě poškozuje oči- Mýtus
Slabé světlo může způsobit pálení očí, únavu či bolesti hlavy, ale nikoli trvalé poškození. Podle American Academy of Ophthalmology se oči po odpočinku rychle zotaví a děti, které čtou v šeru, nemají vyšší riziko krátkozrakosti než jejich vrstevníci.
2. Příliš časté používání očí je škodlivé- Mýtus
„Oči jsou stavěné na to, aby pracovaly bez přestávky. Ani dlouhé čtení nebo práce na počítači je ‚neopotřebuje‘. Může se dostavit únava, pálení nebo rozmazané vidění, ale po odpočinku obtíže mizí,“ vysvětluje MUDr. Valér Vojník.
3. Brýle oči oslabují- Mýtus
Brýle pouze korigují vadu, nijak oči „neoslabují“. Naopak, nenošení brýlí může způsobit únavu a bolesti hlavy. Nošení slabších dioptrií v naději, že se oko „vytrénuje“, jen vede k neostrému vidění a dalším potížím.
4. Křížení očí při hrátkách je nebezpečné- Mýtus
Krátkodobé křížení očí nezpůsobí šilhavost. „Skutečný strabismus je důsledkem poruchy svalů či nervového řízení oka a vyžaduje lékařské řešení,“ upozorňuje MUDr. Vojník.
5. Sledování televize zblízka kazí oči- Mýtus
Dlouhé sledování obrazovek může způsobit únavu či pálení, ale oči nepoškozuje. Moderní obrazovky nevyzařují škodlivou radiaci. Děti si často sedají blíž jen proto, aby lépe zaostřily.
6. Mrkev opraví zrak- Mýtus
„Mrkev je zdrojem beta-karotenu, který se přeměňuje na vitamin A, důležitý pro zdraví očí. Ale krátkozrakost ani dalekozrakost tím nevyléčíte. Nedostatek vitaminu A je u nás vzácný, běžná strava stačí. Myslet je třeba u pacientů s poruchami vstřebávání tuků,“ vysvětluje MUDr. Jana Ježková.
7. Modré světlo ze zařízení ničí oči- Mýtus s přesahem
Studie zatím nepotvrdily, že by modré světlo způsobovalo degeneraci sítnice. Může ale narušit spánek a přispět k únavě, zejména při večerním používání obrazovek.
8. Dlouhé sledování obrazovky je bezpečné- Mýtus
Při práci s počítačem klesá frekvence mrkání až na třetinu. Oči se vysušují, pálí, objevuje se rozmazané vidění či bolesti hlavy. „Syndrom digitální únavy očí je dnes jedním z nejčastějších problémů mladých dospělých,“ potvrzuje MUDr. Vojník.
9. Na oční prohlídku stačí jít až při potížích- Mýtus
Glaukom či diabetická retinopatie se dlouho neprojevují. „Pravidelné prohlídky umožní včasný záchyt a léčbu, čímž se výrazně zvyšuje šance uchovat dobrý zrak,“ upozorňuje MUDr. Jana Ježková.
10. Krátkozrakost u dětí je neškodná- Mýtus
„Myopie může pokračovat i v dospělosti asi u 18 % mladých lidí. Neléčená může vést k vážným komplikacím,“ dodává MUDr. Vojník.
