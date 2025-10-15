Levné čínské elektromobily dobývají trh. Jsou lepší než BMW a prodávají se rychleji než Land Rover
15. 10. 2025 – 16:00 | Zprávy | Žanet Ka
Prodávají se lépe než Land Rover, mají modernější technologie než Tesla a stojí polovinu. Čínské elektromobily jako BYD nebo Omoda dobývají Evropu a ukazují, že budoucnost autodopravy už nemusí být výhradně západní.
Čínští výrobci elektromobilů vstoupili na evropské trhy s drzostí a sebevědomím, které nemá obdoby. Nabízejí elegantní, technologicky vyspělé vozy za poloviční cenu západní konkurence a prodávají se jako na běžícím pásu. Jen ve Spojeném království letos zaznamenaly rekordní růst prodejů, který otřásá zavedeným pořádkem.
Raketový nástup z Východu
Ještě před několika lety byly značky jako BYD, Omoda nebo Jaecoo v Evropě téměř neznámé. Dnes jsou symbolem nové éry automobilového průmyslu.Zatímco západní výrobci zpomalují a hledají cesty, jak elektromobily zlevnit, čínské značky přicházejí s cenově dostupnými modely, které překvapují kvalitou i technologickou vyspělostí.
Jen značka BYD oznámila, že Spojené království se stalo jejím druhým největším trhem na světě. Prodeje v září 2025 vzrostly o 880 % oproti loňsku. S 11 271 prodanými vozy během jediného měsíce se BYD umístila před Land Rover, Mini i Teslu.Pro srovnání: britský Vauxhall prodal 12 120 vozů, Škoda 11 925 a Volvo 11 570 kusů. Odborníci se shodují, že tempo, jakým BYD roste, z ní brzy učiní jednoho z nejprodávanějších výrobců na britském trhu.
Čínská technologie v akci
Úspěch čínských elektromobilů není náhodný. Kombinují nízkou cenu, vysokou výbavu a rychlý technologický vývoj. Značka BYD (Build Your Dreams) se stala průkopníkem tzv. technologie „vehicle-to-load“ (V2L), která umožňuje využívat auto jako přenosnou elektrárnu. Vozidlo dokáže napájet campingové vybavení, elektrické spotřebiče, nebo dokonce dobíjet jiné elektromobily bez nutnosti klasické zásuvky.
Dalším z klíčových lákadel jsou tzv. „Blade“ baterie s lithium-železitým fosfátem (LFP). Tyto akumulátory umožňují bezpečné nabíjení na plnou kapacitu bez rizika přehřívání či zkrácení životnosti. Na rozdíl od většiny konkurence, která doporučuje dobíjení pouze do 80 %, může být vůz BYD bez obav nabíjen na 100 %, přesto si uchová dlouhodobý výkon.
Cenová revoluce
Nejnovější model BYD Atto 2 začíná ve Velké Británii na ceně necelých 31 000 liber. To je o zhruba 15 000 liber méně než Tesla Model Y, jejíž cena se pohybuje kolem 45 000 liber. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat – jen v roce 2025 BYD ve Spojeném království prodala 24 333 vozidel, což je jen o něco méně než Tesla (26 951 vozů).
Podle automobilového odborníka Mikea Brewera z pořadu Wheeler Dealers budou právě čínské značky tím faktorem, který přinutí evropské automobilky zlevnit. „Na spotřebitelské úrovni je povzbudivé, že lidé si konečně mohou koupit solidní, pěkné auto za rozumné peníze,“ uvádí.
Vedoucí představitelé společností Chery a Omoda zároveň ujišťují, že nízké ceny neznamenají kompromisy v kvalitě. Díky masové výrobě a vlastním dodavatelským řetězcům dosahují nákladové efektivity, kterou západní značky zatím nemohou nabídnout. BYD například vyvíjí vlastní baterie i čipy, a má plně integrovaný dodavatelský řetězec. To umožňuje udržet ceny hluboko pod konkurencí, aniž by se snižovala kvalita.
Stinné stránky čínské ofenzivy
Navzdory cenové atraktivitě mají čínské elektromobily své problémy. Nejčastěji se zmiňuje servisní dostupnost. Zatímco běžné evropské značky mají síť dílen a dodavatelů, u nových čínských značek může být přístup k náhradním dílům pomalejší.
Podle Andyho Turbefielda, šéfa kvality ve společnosti Halfords Autocentres, může dodání komponentů z Číny trvat až šest až osm týdnů. To je problém zejména při opravách po nehodách. Situace se ale rychle mění výrobci jako BYD již provozují vlastní lodní dopravu a zakládají sklady náhradních dílů přímo v Evropě.
Limity dojezdu a ztráta hodnoty
Přestože se technologie baterií zlepšují, dojezd zůstává pro mnoho řidičů jedním z hlavních argumentů proti koupi elektromobilu. Průzkum YouGov mezi britskými motoristy ukázal, že 71 % řidičů neelektrických vozů stále považuje strach z vybití baterie za hlavní překážku.
Zatímco Tesla dosahuje ve svých modelech delšího dojezdu, čínské značky na tom rychle pracují. Nové hybridní systémy společností Jaecoo a Chery už dnes nabízejí dojezd přes 700 mil (více než 1100 km), což by mohlo brzy změnit vnímání čínských elektromobilů jako „městských aut“.
Další výzvou je znehodnocení hodnoty vozidel.Podle dostupných údajů ztrácí model BYD Atto 3 během několika let přibližně 51 % hodnoty, tedy z 37 640 liber na 19 196 liber po ujetí 36 000 mil. To je sice srovnatelné s jinými elektromobily, ale problémem zůstává nízké povědomí o značce. Zatímco značky jako Porsche nebo Ferrari těží z image, čínští výrobci si ji teprve budují.
Otázky bezpečnosti a důvěry
Součástí evropské debaty o čínských automobilech jsou i obavy z kybernetického rizika a ochrany soukromí. Ve Spojeném království byla v roce 2023 zakázána instalace určitých komponentů čínské výroby do armádních vozidel a britské ministerstvo obrany dokonce doporučilo, aby se automobily s čínskými čipy neparkovaly v blízkosti vojenských objektů.
Podobně i USA zakázaly dovoz některého hardwaru čínské provenience z obav o možné sledování prostřednictvím integrovaných systémů. Podle průzkumu mezi britskými řidiči má dvě pětiny lidí nad 55 let při nákupu čínského vozu obavy o bezpečnost a ochranu dat.
Značky jako BYD, Omoda a Chery ale tyto obavy odmítají. Tvrdí, že jejich systémy splňují evropské bezpečnostní normy, data z vozidel se ukládají lokálně a všechny vozy procházejí certifikací podle pravidel EU.
Co z toho plyne pro Evropu
Růst čínských elektromobilů představuje pro evropský automobilový průmysl největší výzvu za poslední dekády. Západní značky, zvyklé prodávat vozy s vysokou marží, se nyní musí přizpůsobit realitě, kde zákazník očekává moderní technologii za polovinu ceny.
Evropská komise už oznámila, že zahájí šetření ohledně možných státních subvencí čínských výrobců, které by mohly narušovat férovou soutěž. Přesto se zdá, že trend je nevratný- čínské elektromobily se staly symbolem dostupné mobility.