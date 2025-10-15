Microsoft ukončil podporu Windows 10! Co to pro vás znamená?
15. 10. 2025 – 14:58 | Zprávy | Žanet Ka
Čtrnáctého října 2025 skončila jedna z nejúspěšnějších kapitol v historii operačních systémů. Windows 10 po téměř deseti letech přestaly dostávat aktualizace i bezpečnostní záplaty. Zatímco ve Spojených státech skončila podpora Windows 10 definitivně, v Evropském hospodářském prostoru Microsoft couvl. Uživatelé v EU, včetně Česka, získávají bezplatný rok prodloužené podpory v rámci programu Extended Security Updates.
Včerejší den přinesl tichý, ale zásadní zlom
Po téměř deseti letech od svého uvedení (29. července 2015) se Windows 10 dočkaly svého oficiálního konce. Od 14. října 2025 Microsoft ukončil běžnou technickou i bezpečnostní podporu, což znamená, že systém už nedostane žádné nové aktualizace, opravy chyb, ani záplaty pro nově objevené zranitelnosti.
Systém samozřejmě dál funguje. Ale od dnešního dne se stává zranitelnější, zejména při připojení k internetu. Uživatelé by tak měli zbystřit, protože bez aktualizací se každý měsíc zvyšuje riziko útoku.
Milost pro Evropu: Microsoft ustoupil kritice
Microsoft původně plánoval konec bez výjimky, ale na poslední chvíli změnil strategii. Spustil program Extended Security Updates (ESU), který umožní ještě rok dostávat bezpečnostní aktualizace v Evropském hospodářském prostoru (EEA), tedy i v České republice, zcela zdarma pro domácí uživatele.
Díky tomu mohou evropští uživatelé Windows 10 dál využívat systém až do října 2026, aniž by riskovali okamžitou nekompatibilitu nebo nutnost přechodu. V jiných částech světa si přitom budou muset firmy i jednotlivci za tuto výsadu připlatit.
Jak to funguje: rok navíc, ale jen pro ty, kdo splní podmínky
Rozšířená podpora ESU (Extended Security Updates) se vztahuje pouze na verzi Windows 10 22H2, tedy poslední verzi systému. Domácí uživatelé, kteří mají legální a aktivní kopii Windows 10, mohou od října 2025 získávat bezpečnostní záplaty automaticky po registraci svého zařízení v systému Microsoftu (v sekci Aktualizace a zabezpečení).
Podpora trvá do 13. října 2026, poté se systém definitivně odmlčí. Pro školy a firmy platí možnost připlatit si za další dva roky záplat.
Co se mění od dnešního dne
Pokud používáte Windows 10, nic se neporouchalo přes noc, ale od dneška:
- už nepřicházejí bezpečnostní aktualizace (pokud nejste v ESU programu),
- technická podpora Microsoftu končí,
- nové verze Office a Teams už nejsou optimalizovány pro Windows 10,
- některé prohlížeče a aplikace začnou postupně omezovat kompatibilitu.
V praxi se tedy zatím nic dramatického neděje, ale jde o začátek pomalého útlumu. Microsoft doporučuje buď přejít na Windows 11, nebo využít bezplatné prodloužení podpory.
Kdo zůstává „uvězněný“ na Windows 10
Problém je, že stovky milionů zařízení nejsou schopné přejít na Windows 11. Chybí jim čip TPM 2.0, mají starší procesory nebo nekompatibilní BIOS. Podle analytiků (StatCounter, říjen 2025) tvoří Windows 10 stále více než 58 % aktivních počítačů s Windows, zatímco Windows 11 drží jen asi 33 %.
Z pohledu Microsoftu je to nečekaně vysoké číslo, které vysvětluje, proč se rozhodl couvnout a nabídnout přechodné období.
Co teď mají uživatelé udělat
- Zjistit verzi systému:Otevřete Start → Nastavení → Systém → O systému. Pokud máte verzi nižší než 22H2, aktualizujte ji, jinak nebudete mít nárok na ESU.
- Zvážit upgrade:Pokud váš počítač splňuje požadavky pro Windows 11, přechod dává smysl- systém má modernější zabezpečení a podporu do roku 2031.
- Zapnout prodlouženou podporu (ESU):V evropských zemích bude během října k dispozici jednoduchý průvodce, který vás do programu zaregistruje zdarma.
- Zálohujte data:I kdyby šlo všechno hladce, záloha na externí disk nebo cloud (např. OneDrive) je jistota.
- Alternativy pro starší počítače:Pokud váš stroj Windows 11 nezvládne, existují lehké operační systémy jako Linux Mint nebo Zorin OS, které běží svižně i na starším hardwaru.
Konec éry Windows 10, začátek nové kapitoly
Windows 10 tu s námi byly téměř dekádu, déle než mnohé generace před nimi. Byly první, které se přetvořily z „verze“ na „službu“, přinesly integraci Cortany, nové rozhraní a sjednocení pro dotyková zařízení. Jejich konec tak není jen technickou zprávou, ale i symbolickým koncem éry osobních počítačů, jak jsme je znali.
Microsoft už mezitím připravuje další kapitolu, a to Windows 12, která má dorazit v roce 2026 a být úzce propojena s umělou inteligencí. Ale pro miliony uživatelů, kteří dnes zapínají svůj notebook s modrým logem „Desítek“, to pořád není minulost.