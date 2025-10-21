Atentátníkovi, který zranil slovenského premiéra Fica, uložil soud 21 let vězení
21. 10. 2025 – 12:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Atentátníkovi, který loni střelbou z pistole vážně zranil slovenského premiéra Roberta Fica, dnes soud první instance uložil 21 let vězení.
Obžalovaného důchodce Juraje Cintulu (72) specializovaný trestní soud uznal vinným z trestného činu teroristického útoku, jak navrhovala prokuratura. Verdikt není pravomocný.
Cintula si ponechal lhůtu na odvolání a při odchodu ze soudní síně označil verdikt za nespravedlivý. Jeho advokát Namir Alyasry dal najevo, že odvolání k nejvyššímu soudu obhajoba s největší pravděpodobností podá. Žalobkyně se této možnosti vzdala. Fico na vyhlášení verdiktu nepřišel, neúčastnil se ani samotného procesu.
Slovenský trestní zákoník v případě teroristického útoku obecně předpokládá doživotí, soud ale využil zákonné možnosti zmírnění trestu. Cintula vinu během procesu nepopřel.
Právě právní kvalifikace skutku vyvolala během hlavního líčení největší spor mezi žalobkyní a obhajobou, která tvrdila, že čin jejího klienta nelze označit za terorismus.
"Obžalovaný neútočil na poškozeného jako na občana, ale vysloveně na předsedu vlády. Byl proti vládě, burcoval lidi, aby vláda byla svržena," řekl při zdůvodnění rozsudku předseda tříčlenného senátu Igor Králik. I to bylo důvodem, proč se soud přiklonil k návrhu prokuratury.
Králik poukázal rovněž na vyjádření Cintuly po jeho zadržení, když útočník hovořil o svém nesouhlasu s politikou Ficova kabinetu či se zrušením elitního útvaru slovenské prokuratury. Chtěl také, aby pokračovala vojenská podpora Ukrajiny; její poskytování Kyjevu ze státních zásob Ficův kabinet po svém předloňském nástupu do úřadu zastavil.
Soud také neuvěřil tvrzení obžalovaného, že Fica nechtěl zabít, ale jen zranit; tato okolnost přitom neměla přímý vliv na hodnocení, zda šlo o teroristický útok. Králik řekl, že Cintula střílel i v době, kdy se ho členové Ficovy ochranky snažili zpacifikovat.
Zmírnění uloženého trestu v porovnání s právní úpravou pro uvedený zločin Králik zdůvodnil tím, že doživotí by pro Cintulu bylo nepřiměřeně přísné. Nejnižší trest, jaký soud mohl Cintulovi uložit, bylo 20 let vězení.
"Nejvyšší soud v minulosti prezentoval právní názor, že nejsou naplněné znaky, aby skutek bylo možné kvalifikovat jako teroristický útok. Od doby rozhodování nejvyššího soudu podle mého názoru nedošlo k takovým změnám, které by odůvodňovaly kvalifikovat skutek jako terorismus," řekl novinářům Alyasry. Právě nejvyšší soud by rozhodoval o odvolání v tomto případu. Původně byl Cintula stíhán za pokus o úkladnou vraždu.
"Rozsudek soudu považuji za zákonný, respektuji ho a ztotožňuji se s ním. Trest, který byl uložený, považuji za zákonný a spravedlivý. Z tohoto důvodu jsem se výslovně vzdala práva podat odvolání," řekl žalobkyně Katarína Habčáková.
Ficův zástupce a bývalý soudce David Lindtner novinářům řekl, že rozhodnutí v kauze považuje za projev naděje, že se do slovenského právního prostředí vrací spravedlnost.
Předseda slovenské vlády dříve tvrdil, že atentátník je prodlouženou rukou nenávisti opozice. Důkazy o jeho přímém propojení s opozičními stranami ale neposkytl a ani nezazněly u soudu. Opoziční politici zase poukazovali na Ficova vyjádření, kterými podle nich nynější předseda slovenské vlády přispěl k napětí ve slovenské společnosti.
Atentátník pětkrát vystřelil na ministerského předsedu z bezprostřední blízkosti loni v květnu, když Fico po výjezdním zasedání vlády v Handlové přišel pozdravit lidi na náměstí. Premiérovi způsobil poranění v oblasti břicha, kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze. Fico následně podstoupil operace.