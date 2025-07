Konečně úleva po operaci! Jiřina Bohdalová odpočívá na milované chalupě. Jak na tom je?

23. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Legendární herečka musela podstoupit operaci a zotavení bylo náročné. Už to ale vypadá lépe.

Legendární herečka Jiřina Bohdalová celkem nedávno oslavila fenomenálních 94 let, je tedy vcelku jasné, že po zdravotních problémech další den hned nevyskočí z postele jak za mlada.

Navíc se nebavíme ani o nějakém triviálním zákroku: Jiřina musela na operaci srdeční chlopně, což není úplná maličkost, kterou by si střihl každý medik levou zadní. Tým profesora Petra Neužila z Nemocnice Na Homolce nicméně situaci s přehledem zvládl.

Úplně do zpěvu ale slavné herečce hned nebylo: „Není to ještě ono, jsem bolavá a unavená,“ postěžovala si Blesku počátkem července.

Po několika týdnech se ale zdraví konečně trochu zlepšilo a Jiřinka se mohla vydat na milovanou chalupu v Českém ráji. A uprostřed nádherné přírody se prostě odpočívá lépe, to je zkrátka a dobře fakt.

„Jsem tady od pátku a je tady se mnou kamarádka. Je mi o dost lépe a už i přijímám návštěvy,“ svěřila se Jiřina z chalupy.

„A těším se z letních dobrot,“ pochlubila se. Známí jí prý totiž dovezli bublaninu.

Kdo by ale čekal, že si herečka teď už jenom hodí nohy nahoru a bude odpočívat, šeredně by se spletl. Jiřina se totiž těší zpátky do práce a už plánuje, co bude točit. Koncem léta se například chystá pokračovat v pořadu Hobby naší doby.

„Od září budeme natáčet nové díly,“ prozradila dramaturgyně pořadu Kateřina Myslíková.

„Na návrat do práce se těším,“ přizvukuje Bohdalová.