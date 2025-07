Důchodci platí víc, než musí: Levnější jídlo i léky jim přitom může zachránit zdraví

23. 7. 2025 – 9:30 | Zprávy | Anna Pecena

Je to past, do které padají stovky tisíc seniorů. Kupují předražené potraviny a léky s hezkým obalem, zatímco jejich peněženky krvácí. Přitom existuje jednoduché řešení: generické varianty. Ušetří stovky ročně a zdraví zůstává v bezpečí.

Čeští senioři ročně utratí tisíce korun za značkové vitamíny, doplňky stravy a jídlo s nálepkami „prémiové kvality“. Výsledek? Často jen o něco hezčí balení, zato výrazně vyšší cena. To samé platí u léků – tam je situace ještě horší. Značkový prášek proti bolesti může stát klidně trojnásobek toho, co jeho generická verze se stejnou účinnou látkou.

To vše v době, kdy se počítá každá koruna. Dobrá zpráva? Generika i potravinové alternativy mohou snížit výdaje až o 40 % – a přitom tělu dodají totéž, co „drahé značky“. A zdravotní pojišťovny navíc začaly přispívat i na tyto levnější doplňky. Stačí vědět, jak na to.

Značkové léky? Stejné účinky, vyšší cena

Zdravotní pojišťovny, jako je VZP, poskytují seniorům každoročně příspěvky až do výše 500 korun na doplňky stravy – vitamíny, minerály, ale i preparáty na klouby či imunitu. Klíčový trik? Nekupovat značkové zboží za plnou cenu, ale vyžádat si v lékárně generikum. Tedy stejný lék s totožnou účinnou látkou, schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv – jen pod jiným názvem a obvykle o desítky procent levnější.

To samé platí u volně prodejných léčiv. Místo drahých tablet s barevným obalem se stačí dívat na „účinnou látku“ na krabičce – a lékárník vám může nabídnout levnější náhradu. A co víc, pokud si necháte vystavit daňový doklad, můžete jej doložit pojišťovně v rámci preventivních programů a dostat část nákladů zpět.

Prémiové potraviny? Marketingový trik

Senioři často podléhají marketingu „zdravých značek“ – kupují drahé müsli, jogurty nebo rostlinné oleje s nálepkou „bio“, zatímco stejné hodnoty najdou i v levnějších alternativách. Rada zní: porovnávejte složení, nikoli značku. Například rostlinné omega-3 kapsle od známé firmy mohou stát 300 Kč, zatímco generická varianta s identickým obsahem jen 120 Kč.

Ušetřit se dá i na potravinách jako jsou luštěniny, ovesné vločky nebo mražená zelenina – základ pro zdravou výživu seniora, dostupný za haléře. A když už chcete něco navíc, zkontrolujte, zda prodejce spolupracuje s programem Senior Pas nebo EU seniorskou kartou – často nabízí slevy i na zdravou výživu.

Závěr? Nepřiplácejte za značku. V lékárně i obchodě hledejte generika – a nebojte se si říct o slevu. Vaše zdraví na tom neztratí. Peněženka vám poděkuje.