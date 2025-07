Konečně zase našla štěstí! Svůdná hvězda StarDance má novou lásku

23. 7. 2025 – 8:30 | Magazín | BS

Od bolestivého rozchodu už uplynulo dost vody, je načase posunout se dál a najít nové štěstí.

Krásná a sympatická herečka a tanečnice Natálie Otáhalová se do paměti zapsala především svou rolí v Ordinaci a také účinkováním v populární taneční soutěži StarDance.

Neangažovala se tam ale jen v profesionální rovině, došlo i na velmi osobní chvíle: Právě na StarDance se totiž poznala s o patnáct let starším tanečníkem Janem Onderem, s nímž si mimořádně padla do oka, vzplanula vášeň, láska a štěstí, které trvalo pět let.

Jenže pak přišel krach a podle všeho rozchod neproběhl v úplně nejlepší pohodě: „Rozešli jsme se. Dál to nebudu komentovat. Je to pro nás čerstvé a citlivé,“ uvedla Natálie loni v prosinci pro Super.cz.

Uplynul půlrok a rány už se, zdá se, zahojily, protože Natálie si vyrazila na dovolenou na Bali... A ne sama. Společnost jí dělá pohledný nový partner.

„Zamilovala jsem se tu do tohoto místa. Do lidí, jídla, chrámů, přírody, zvířat. Snad jen dopravu bych vynechala, samozřejmě kvůli mým skills na motorce,“ přidala věku odpovídající česko-anglický patvar k videu, na němž je k vidění nejen překrásná příroda, ale právě i Natálka s novým objevem.

O partnerovi zatím nic moc bližšího nevíme. Tedy krom skutečnosti, že z úhlu vypadá trochu jako ztracený bratr Aleše Hámy. Ale to bude s největší pravděpodobností jen shoda náhod.