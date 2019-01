Při pádu z lanovky v Harrachově se v sobotu těžce zranila šestiletá dívka. Vrtulník ji transportoval do dětského traumacentra v pražské nemocnici. Policie hledá svědky události, oznámila to dnes mluvčí liberecké krajské policie Ivana Baláková. Dítě spadlo z výšky osmi metrů.

Odchod amerických vojáků ze Sýrie je podmíněn poražením zbytků teroristické organizace Islámský stát (IS) a také tím, že Turecko poskytne záruky zajištění bezpečnosti tamním kurdským spojencům USA. Uvedl to poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost John Bolton. Szshovsni tak zřejmě nebude tsk rychlé, jak se předpokládalo.

