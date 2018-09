Národ mistrů ve vynalézavosti dokáže s kondomy neskutečné věci

11:30

Šef lidovců Pavel Bělobrádek prohlásil, že lidovci by měli kromě konkrétních témat nabídnout naději lidem, kterým se nelíbí vývoj v Česku, třeba to že se vláda opírá o hlasy KSČM . Řekl to na ideové konferenci lidovců v Praze.