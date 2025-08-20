Kolik hranolků sníte? Od tohoto množství si zaděláváte na cukrovku
20. 8. 2025 – 11:43 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nová harvardská studie ukazuje, že ne všechny brambory jsou stejné. Zatímco hranolky mohou výrazně zvyšovat riziko cukrovky 2. typu, celozrnné obiloviny naopak působí jako ochranný štít. Jakou roli hraje způsob přípravy a co si z toho odnést pro vlastní talíř?
Hranolky patří k nejoblíbenějším přílohám světa. Voní, křupou a málokdo jim odolá. Jenže právě tato zdánlivě nevinná pochoutka může mít vážnější následky, než se zdá. Podle nové studie vědců z Harvard T.H. Chan School of Public Health totiž pravidelná konzumace tří a více porcí hranolků týdně zvyšuje riziko vzniku cukrovky 2. typu až o 20 procent.
Výzkum, který byl zveřejněn v prestižním British Medical Journal, analyzoval stravovací návyky více než 200 tisíc mužů a žen po dobu několika desetiletí. Účastníci pravidelně vyplňovali dotazníky o svém jídelníčku a hlásili nové zdravotní diagnózy. Výsledkem bylo, že přes 22 tisíc lidí si během sledování vyslechlo diagnózu cukrovky 2. typu. A statistika mluvila jasně: zatímco pečené, vařené nebo šťouchané brambory riziko zásadně nezvyšují, smažené hranolky se ukázaly jako problém.
Proč zrovna hranolky?
Brambory samy o sobě nejsou viníkem. Obsahují sacharidy, vitamíny i vlákninu a pokud se připraví šetrně, mohou být součástí zdravého jídelníčku. Jenže smažení přidává další rozměr – zvyšuje glykemickou zátěž a přidává velké množství nezdravých tuků. Tím se z obyčejné brambory stává kalorická bomba, která může v těle podporovat inzulinovou rezistenci.
„Naše studie posouvá debatu od jednoduchého ‚brambory ano, nebo ne‘ k mnohem užitečnější otázce: jakým způsobem jsou připravovány a čím je můžeme nahradit,“ vysvětlil hlavní autor studie Seyed Mohammad Mousavi.
Výzkum ukázal i cestu, jak riziko snížit. Pokud lidé nahradili hranolky celozrnnými obilovinami – například chlebem, těstovinami nebo špaldou – pravděpodobnost vzniku cukrovky klesla téměř o pětinu. I nahrazení obyčejných vařených brambor celozrnnými produkty přineslo snížení rizika, i když jen o několik procent.
Data z celého světa potvrzují trend
Aby vědci svá zjištění ověřili, využili i metaanalýzu dat z více než půl milionu lidí na čtyřech kontinentech. Výsledky byly konzistentní: častá konzumace hranolků je spojena s vyšším rizikem cukrovky 2. typu, zatímco preference celozrnných potravin působí jako ochranný faktor. Profesor Walter Willett, jeden z autorů studie, to shrnul do jednoduchého doporučení: „Malé změny v jídelníčku mohou mít velký dopad. Omezení smažených brambor a volba celozrnných sacharidů může pomoci snížit riziko cukrovky v celé populaci.“ Podle něj by se výživová doporučení měla více zaměřit na způsob přípravy jídel, ne jen na jejich základní suroviny. Ne všechny sacharidy – a dokonce ani ne všechny brambory – jsou totiž stejné.
Jak z toho ven?
Studie tedy neříká, že brambory jsou „zakázané“. Ukazuje spíše na to, že hranolky a další smažené verze jsou problematické, zatímco vařené či pečené brambory tak rizikové nejsou. Rozdíl dělá příprava a také to, s čím jídlo kombinujeme. Pokud chcete své zdraví ochránit, je vhodné stavět jídelníček na pestře poskládaných potravinách. Celozrnné pečivo, těstoviny, hnědá rýže nebo ovesné vločky dodají tělu energii postupně a spolu s luštěninami či pseudoobilovinami, jako je quinoa nebo pohanka, tvoří pevný základ. Vyvážená strava stojí na jednoduchém pravidle: polovina talíře by měla patřit zelenině, čtvrtina kvalitním bílkovinám a čtvrtina zdravým sacharidům v celozrnné podobě. Hranolky si pak můžete dopřát – ale spíše jako občasnou odměnu než jako každodenní jistotu.