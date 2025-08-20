Paulus pustil cizího kuchaře do své domácí kuchyně! Film, který vás posadí do sedačky, míří do kin
20. 8. 2025 – 11:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Každé slovo i čin mohou zanechat hluboké jizvy – zvlášť od těch, kteří by nás měli milovat nejvíc. Nový film režisérky Gaby Sittové vychází ze skutečných událostí a servíruje psychologické drama s autentickými kulinárními scénami, které vznikly – ano, čtete správně – přímo v domácí kuchyni šéfkuchaře Romana Pauluse. A nejen to: na place se experimentovalo, improvizovalo i škádlilo.
Film s názvem První hvězda ukazuje, jak nás dětství dokáže poznamenat, ale zároveň i motivovat k tomu, abychom se stali silnějšími. Vychází ze skutečných událostí a přináší nejen silný příběh Radka Pálky, ale také otevření tématu rodinných vztahů, které v sobě nesou otázky spravedlnosti i pochopení.
„Pro mě je to nejen film, ale i určitá terapeutická cesta. Vnímám to jako zodpovědnost ukázat světu skutečný příběh Radka Pálky a zároveň otevřít téma rodinných vztahů. Jsem člověk, který bojuje za to, aby byly slyšet i nelehké příběhy – a tohle je jeden z nich. Chci, aby si divák kladl otázku, proč postavy jednají tak, jak jednají. Protože i v realitě se lidé někdy chovají zdánlivě nepochopitelně. Není to omluva, ale důležitá cesta k pochopení toho, co se za jejich jednáním doopravdy skrývá.“ svěřila se režisérka Gaby Sittová.
Kde se vzalo, tu se vzalo – vařilo se u Romana Pauluse v kuchyni
Roman Paulus si ve filmu zahrál sám sebe a do projektu přispěl víc, než by kdokoliv čekal. Když štáb hledal špičkově vybavenou kuchyni s ostrůvkem a zároveň prostorem vhodným pro partnera Intergast, přišla nabídka přímo od něj: „To je přesně u mě v Olomouci.“ A bylo rozhodnuto. Výsledek? Autentická atmosféra, kterou by ateliér nikdy nedokázal nahradit.
Natáčelo se ale i v pražské restauraci Aromi, kde v den klíčových scén vznikala jídla přímo pro kameru. O jejich přípravu se postarali kuchaři Radek Pálka, Daniel Pálka a Oskar Klanert. Zatímco v Aromi byl Paulus osobně přítomen, při natáčení ve své domácí kuchyni v Olomouci chyběl – snad kvůli pracovním povinnostem, snad proto, že nechtěl sledovat “nekuchaře“ u svých ploten. Režisérčin úsměv tuto otázku nechává otevřenou.
Casting: podobnost, charizma i jiskra u plotny
Protože jde o příběh inspirovaný skutečnými událostmi, část obsazení se odvíjela od reálných podobností. Režisérka proto hledala herce, kteří dokážou příběh přenést nejen vizuálně, ale i hereckým výkonem. Volba byla jasná – Daniela Kolářová a Stanislav Šárský se svým vzhledem velmi přibližují skutečným rodičům a zároveň zvládli unést hereckou tíhu rolí s chirurgickou přesností. Tomáš Magnusek se naopak podobá své předloze natolik, že jeho fyziognomie určila i obsazení mladších verzí jeho postavy – Petra Kulta a dvanáctiletého Mikuláše Smrčky.
Do kuchyně ale Gabriela Sittová potřebovala úplně jinou energii: „krásnou mladou ženu, sebevědomého hezouna s jiskrou a charismatickou, vtipnou ikonu.“ Nakonec se na place sešla trojice Beata Hrnčiříková, Ondřej Kraus a Michal Holán a fungovalo to překvapivě na výbornou
A jak vařili samotní herci?
Kuchařské trio se plotny rozhodně nezaleklo. Pod bedlivým dohledem šéfkuchaře Radka Pálky zvládlo nejen základní recepty, ale pustilo se i do improvizací. Největším experimentátorem byl jednoznačně Michal Holán, který vymyslel „speciální“ omáčku. Podle scénáře ji musel přímo před kamerou ochutnat Tomáš Magnusek – a jeho reakce byla natolik autentická, že ji tvůrci ve filmu nechali bez jediného střihu.
A pak ještě jedna malá filmařská zrada pro oko: precizní “food porn“ záběry rukou, které na první pohled patří Magnuskovi, jsou ve skutečnosti dílem Radka Pálky v paruce. Malý trik, který k filmovému řemeslu patří a divákovi nabídne iluzorní dokonalost.
Došlo i na vtipné historky z natáčení
Režisérka Gabriela Sittová – dlouholetá vegetariánka – musela kvůli autenticitě zvládnout i scénu skutečné vesnické zabijačky. „Byla to moje osobní zkouška. Pro štáb výjimečný zážitek s výslužkou, pro mě ale hodně těžký den,“ přiznává.
A další highlight? „Výchova“ Tomáše Magnuska, který měl ve zvyku neustále uždibovat z jídelních rekvizit. Jeho kolegové mu proto připravili malou lekci v podobě “speciální“ omáčky. Posloužila jako nenápadná lekce s úsměvem, ale beze slov.
Proč reálie a ne ateliér
„Mám vysoké nároky na lokace. Zkoušeli jsme spoustu míst, producent se scénáristou mě chvílemi proklínali,“ směje se režisérka. Nakonec zvítězila realita – živý prostor s rytmem skutečné michelinské kuchyně. „Dneska mám pocit, že bych si po tom studiu provozu michelinských restaurací skoro mohla otevřít vlastní… ale radši u nich zůstanu jako host.“dodává opět s úsměvem
Kdo je Gaby Sittová?: film, nové technologie a odvaha posouvat hranice
Tato mladá talentovaná režisérka má za sebou několik filmových a mezinárodních projektů, které propojují klasický storytelling s nejnovějšími technologiemi. Spolurežírovala snímek Společně sami a dokončuje svůj režijní debut První hvězda. Paralelně působí jako Creative Director v YORD, kde se věnuje AI, virtuální a rozšířené realitě.
Rok 2024 strávila z velké části v Saúdské Arábii na projektu pro vznikající futuristické digitální město; podobné zakázky realizovala i pro klienty v Cupertinu a po Evropě – od komerce po kulturní instalace. Teď ji čeká jeden z nejsilnějších projektů kariéry: dokumentární VR film pro školy ve Velké Británii na téma holokaustu. Tým bude natáčet autentická místa po celé Evropě a z výpovědí svědků sestaví silný vzdělávací zážitek pro další generace.