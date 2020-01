Xaver Veselý má rozprávět na vlnách ČRo s Milošem Zemanem. Proč je to špatná zpráva

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: red

Prezident Miloš Zeman "se těší na pořad" s moderátorem Lubomírem Xaverem Veselým, vysílat ho má Český rozhlas. Zeman to řekl na Frekvenci 1 s tím, že mu pořad i moderátora navrhl generální ředitel ČRo René Zavoral. Mluvčí rozhlasu později upřesnil, že Zavoral Zemanovi nabídl jednorázový rozhovor v rámci pořadu Xaver a host. Nabídka je dalším krokem v postupující "normalizaci" veřejnoprávního rozhlasu, kdy kritickou žurnalistiku postupně nahrazuje nekonfliktní "podržení mikrofonu" mocným, píše Ondřej Neumann na webu Hlídací pes.

Před několika měsíci HlídacíPes.org upozornil na nezvládnutý rozhovor, který vedl na vlnách veřejnoprávního rozhlasu moderátor Lubomír Xaver Veselý s premiérem Andrejem Babišem. Kromě mnoha jiných podivností byla tehdy pozoruhodná především verva, s jakou se vedení ČRo včetně generálního ředitele Reného Zavorala pustilo do obhajoby moderátora, jehož způsob vedení rozhovoru tvrdě zkritizovala i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Zavoralův postoj byl v přímém protikladu k tomu, s jakou razancí se pustil do kritiky práce investigativního reportéra Janka Kroupy, který upozornil na fakt, že koncern Agrofert ovládaný Andrejem Babišem hospodaří na 1700 hektarech polností s neujasněnou majetkovou strukturou a na většinu pozemků podle reportáže navíc pobírá dotace.

Zatímco v případě Janka Kroupy Zavoral poptával analýzy dokazující, že se investigativní novinář dopustil chyby, v případě Xavera Veselého si naopak zadával analýzy, které měly moderátora "podržet" a záměrně bagatelizoval zjištění expertů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Oblíbenec mocných

Proč? Xaver Veselý je na rozdíl od Kroupy novinářským oblíbencem mocných – konkrétně Andreje Babiše a Miloše Zemana. Reprezentuje totiž žurnalistický styl, který jim nadmíru vyhovuje. Pokládá nekonfliktní otázky, nešťourá, nereaguje i na zjevné dezinformace či lži, nechává "zpovídaného" plně se vymluvit.

Příznačný je právě již zmiňovaný rozhovor Veselý – Babiš. HlídacíPes.org podle zákona 106 požádal o celou analýzu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a vůbec poprvé ji zde celou zveřejňujeme. Analýza jasně dokládá, proč se kupříkladu Zeman ("Xavera mám rád") či Babiš ("Měl jako vždycky dobré otázky") na rozhovory s Xaverem Veselým "těší":

Analýza RRTV

Český rozhlas / Český rozhlas Region / Xaver a host – Nevyváženost a neobjektivita pořadu

Na Úřad Rady byla dne 27. 9. 2019 podána stížnost (č. j. RRTV/11297/2019-pod) na to, že "pořad Xaver a host dne 10. 9. 2019 na Českém rozhlase nezachoval principy objektivity a vyváženosti". Stěžovatel píše: "Lifestylový pořad se místy měnil v politickou debatu, ovšem pouze jednostrannou, v níž si [host] premiér Andrej Babiš mohl říkat cokoli, aniž by byl moderátorem nějak usměrňován. Ve výsledku pořad působí téměř jako PR sdělení."

Vyjádření ORV:

Moderátor na úvod inzeroval, že se s Andrejem Babišem tentokrát nebude bavit o politice ([13:06:33–13:06:35] Xaver: "a už jsme se domluvili, že se zkusíme dnes vyhnout politice"). Tento záměr se mu naprosto nezdařil – politická témata zabírají výraznou část rozhovoru. Nedá se ovšem tvrdit, že by se pořad změnil v politickou debatu, protože moderátor se do politických témat nezapojovat. Spíše šlo o sebepropagaci hosta coby politika.

Pokud jde o to, zda se moderátor snažil Andreje Babiše usměrňovat, pak v zásadě příliš ne. V několika případech ho upozornil, že se ptal na něco jiného, ale většinou v případě, že premiér od původní otázky odbočil jinam, nezasahoval, nechal ho domluvit, nevyjadřoval se k obsahu řečeného a navázal nesouvisející otázkou mimopolitického charakteru. Tento přístup je velmi problematický a jeho výsledkem je mimo jiné to, že rozhovor působí velmi nesourodě – nenajde se v něm příliš částí obsahujících řadu několika otázek a odpovědí, které by na sebe obsahově skutečně navazovaly a rozvíjely se (výjimkou jsou např. objasnění Babišovy víry ve vesmír a jeho schopnosti vypít patnáct panáků).

V drtivé většině případů host buď od otázky utekl jinam, nebo rovnou začal jinde. Témata, k nimž od otázek odbočoval, byla politika a svůj vlastní obraz (starostlivého otce, člověka s morálními kvalitami, úspěšného podnikatele). V tomto smyslu se mu skutečně podařilo proměnit pořad na jedno velké PR jeho osoby.

Je to o to zvláštnější, že moderátor si této tendence hosta musel být vědom. Nejjasněji to dokládá následující pasáž, kdy moderátor Babišův přístup lehce ironizuje (1), jak dokládá smích a slovo "sebemrskačské", včetně způsobu, jakým bylo vysloveno:

[13:37:36] Babiš: Já jsem odpovědnej. Snažím se dělat všechno poctivě. No tak to je můj problém. Neumím odpočívať. Takže je to, no… mám plno špatných vlastností. [13:37:48] Xaver: [smích] Dneska je to takové "sebemrskačské". Andrej Babiš je tady.

Výsledkem analýzy je tedy konstatování, že host využil pořad pro propagaci svých osobních kvalit a politických úspěchů a cílů, a to v nadstandardní míře, neboť ho moderátor nijak neusměrňoval, přestože si uvědomoval, že zde tato propagace probíhá.

Do roviny politické debaty rozhovor nesklouzával, protože moderátor prakticky vůbec nereagoval na vlastní obsah témat, k nimž host rychle odbočoval od původních otázek. Vždy pouze položil další otázku nepolitické povahy. Politizaci rozhovoru a zmaření původního záměru mít tento díl pořadu nepolitický tak přesto nezabránil.

Popsané skutečnosti jsou však záležitostí dramaturgie pořadu a analýza v nich neshledala porušení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb. ani jiných předpisů.

(1) Skutečnost, že moderátor ironizuje hosta, za problematickou nepovažujeme – některé pořady jsou dokonce založeny na konceptu "obávaných" moderátorů s břitkým humorem (zejm. pořady typu Saturday Night Live, v ČR reprezentovaná Show Jana Krause). Tento pořad ovšem do dané kategorie rozhodně nepatří. Rozhovor probíhal vlídně a nekonfliktně a tato ironizace byla jediná v celé zkoumané epizodě pořadu.

Hraje se o podobu České televize a Českého rozhlasu

Zopakujme si: "Výsledkem analýzy je tedy konstatování, že host Babiš) využil pořad pro propagaci svých osobních kvalit a politických úspěchů a cílů, a to v nadstandardní míře, neboť ho moderátor nijak neusměrňoval, přestože si uvědomoval, že zde tato propagace probíhá".

A nedejme se mýlit. Tady nejde o jeden zpackaný rozhovor, případně o přátelské vztahy jednoho moderátora s prezidentem a předsedou vlády. Hraje se o budoucí podobu médií veřejné služby. Zda jsou tu od toho, aby dávala volný prostor k sebeprezentaci politikům, nebo od toho, aby je v zájmu veřejnosti kontrolovala.

Lubomír Xaver Veselý opakovaně deklaroval odhodlání kandidovat na post radního České televize. V tom, zda mají média politiky hlídat, nebo jim dávat volný prostor k sebeprezentaci, má zjevně jasno. Stejně jako jeho mocní přímluvci – Miloš Zeman, Andrej Babiš či například Václav Klaus junior, kterému ostatně Xaver Veselý v internetové televizi XTV přislíbil svůj volební hlas.

Ondřej Neumann pro Ústav nezávislé žurnalistiky