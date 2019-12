Sametoví vrazi patří na vodítko

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Majitelé koček možná jednou budou muset – podobně jako pejskaři – mít své pokojové tygry venku pěkně na vodítku. Evropská unie to sice prozatím odmítla, ale uvidíme…

Doma je to roztomilost sama: hebounká, měkoučká, přede, hraje si a majitelé se nad ní rozplývají něhou. Jakmile ale kočka vypochoduje ze čtyř stěn do přírody, stává se z ní nadmíru úspěšný predátor a zabiják. Tiše se plazí houštím a nemilosrdně likviduje bezbranná drobná zvířátka. Za oběť jí padají ptáčci, myši, netopýři, žabky, ropuchy, ještěrky a malí zajíčci. Kočka je přitom neloví z hladu, ale čistě jen pro zábavu.

Banda kočičích lovců tak představuje pro biodiverzitu obrovské nebezpečí, které se značně podceňuje a před nímž majitelé, ekologové, ochránci přírody, právní experti i politici zavírají oči.

Hebká, leč smrtící: Kočky mají drápy ve vyhubení desítek druhů

Nizozemští právníci Arie Trouwborst a Han Somsen z Tilburgské univerzity si ale řekli dost. V odborném časopise Journal of Environmental Law napsali, že pouštět kočky ven bez dozoru majitelů porušuje platné unijní směrnice. Majitelé koček v zemích EU by proto měli podle jejich závěru mít tyto malé šelmy venku vždy na vodítku. Členské země EU jsou prý navíc ze zákona povinny zbavit chráněná území od kočičího moru, v případě nutnosti i fyzickou likvidací. To podle obou právníků vyplývá mimo jiné z mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti z června 1992 a z unijních směrnic o ochaně ptáků a přírodních stanovišť.

Podle Trouwborsta a Somsena ohrožují kočky celosvětově na 367 druhů a z velké části přispěly i k vyhynutí 40 druhů ptáků a 21 druhů savců. A nemusejí přitom rovnou lovit a mohou se chovat sebemírumilovněji: už samotná jejich přítomnost prý u ptactva vyvolává paniku a stres, což vede k zanedbávání péče o mladé, a ti pak mají horší šance na přežití.

Čtyřnozí mazlíčci negativně ovlivňují biodiverzitu a jen v Nizozemsku, kde lidé chovají kolem půldruhého milionu koček, zabijí tyto šelmičky každoročně 140 milionů zvířátek. Obliba koček v Evropské unii přitom roste a už se jich tu chová více než psů: Nejvíce v Německu (téměř 15 milionů) a ve Francii (o milion méně). U nás chovají lidé kolem dvou milionů koček, stejně jako třeba v Rakousku, Maďarsku nebo v Belgii. V celé Unii je jich pak odhadem přes 75 milionů, nepočítaje v to ty bezprizorní. Počty jejich obětí z řad drobného zvířectva jdou ročně do miliard.

Jedno ovšem nelze kočkám upřít: vždy se jim připisoval k dobru lov myší a hlodavců vůbec, což mívalo pro civilizace založené převážně na zemědělství přímo životní význam. Kočky bývaly v minulosti milovány, uctívány jako božstvo (především ve starém Egyptě), ale i nenáviděny a zatracovány pro údajné spojení s ďáblem a temnými silami. Ve středověku v Evropě se dokonce hromadně vybíjely a má se za to, že morové rány mohly být jedním z důsledků této "genocidy", protože pak neměl kdo lovit krysy jako přenašeče nemocí. Kočky také zřejmě byly jedním z klíčů k úspěchu vikinských námořních výprav, protože severským bojovníkům na lodích hlídaly zásoby potravin před útoky nenasytných hlodavců.

Podle obou nizozemských vědců je na pováženou, že státy na jedné straně vynakládají vysoké částky na ochranu druhů, na straně druhé umožňují majitelům koček nechat tyto druhy beztrestně masově zabíjet. Právo Evropské unie poskytuje místním rostlinným a zvířecím druhům zvláštní ochranu. Kočky pod tuto ochranu nespadají. Byly domestikovány před mnoha tisíci lety na Blízkém východě a z právního a ekologického hlediska jde tedy o invazivní druh.

Jak prosté, milý Watsone: Vodítko jako u psů a hotovo!

Problém samozřejmě není v kočkách, ale v jejich majitelích, kteří je bez dozoru pouštějí ven, a vědomě tak de facto porušují zásady ochrany přírody.

Podle směrnice o ochraně ptáků musí každý členský stát EU zakročit proti tomu, aby se tuzemské ptactvo záměrně usmrcovalo, kradla se jim vejce a narušovalo hnízdění. Realita je ovšem podle Trouwborsta a Somsena taková, že ani jedna členská země EU tuto povinnost neplní. Proti volně se pohybujícím kočkám nikdo nic nepodniká, protože by to v některých částech společnosti bylo značně nepopulární. Takové zdůvodnění je ale podle obou právníků dlouhodobě neudržitelné.

Na rozdíl od vážných faktorů ohrožujících evropské druhy, jako je změna klimatu nebo industrializace zemědělství, lze přitom nekontrolovanou přítomnost koček ve volné přírodě snadno snížit.

Kočky na vodítko nepatří, rozhodla Evropská komise

Trouwborst a Somsen mají za to, že majitelé pokojových tygrů by na základě unijních zákonů mohli být jednoduchým nařízením a hrozící pokutou donuceni, aby svá zvířata drželi pod střechou a vypouštěli je ven jedině na vodítku. Vlády by prý mohly být kromě toho úspěšně žalovány za to, že proti volnému pohybu koček nezakročily. Vždyť je i v zájmu koček samotných, aby se bez dozoru majitelů nepohybovaly venku, protože se tak sníží riziko, že chytnou nějakou nemoc nebo že je něco přejede.

V Austrálii už podobný problém s přemnožením invazivního druhu začali řešit a do konce příštího roku chtějí zlikvidovat až dva miliony divokých koček, které jsou také obrovským nebezpečím pro zdejší původní druhy. Čekají nás tedy také velké změny? Prosadí Evropský soudní dvůr zákaz vycházení pro domácí kočky, a když, tak jen na vodítku? V dohledné době asi těžko. Posudek tilburgských právníků totiž vyvolal v Haagu i v Bruselu odmítavé reakce.

"Komise je velkým obráncem svobody pohybu, a týká se to i koček," uvedl mluvčí Evropské komise pro otázky životního prostředí Enrico Brivio. "Podle nám dostupných informací není rušení a zabíjení ptáků a dalších divoce žijících druhů ze strany koček mezi hlavními hrozbami pro biodiverzitu," dodal s tím, že komise kategoricky odmítla, že by kočky mohly čelit zákazu venčení bez vodítka.

Alespoň prozatím. Třeba jednou slavná komise změní názor. Jen aby už nebylo pozdě…