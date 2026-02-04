Proč vlastně chodíme po dvou? Evoluční nehoda, která z nás udělala vládce planety
4. 2. 2026 – 11:32 | Zpravodajství | Alex Vávra
Vzpřímená chůze změnila vše. Nenápadná přestavba pánve před miliony let umožnila našim předkům opustit stromy, ovládnout savany a nastartovat řetězec změn, který nakonec vedl ke vzniku lidské civilizace.
Změna, která se na první pohled může zdát samozřejmá, ve skutečnosti patří k nejzásadnějším okamžikům lidských dějin. Vzpřímená chůze není jen jiný způsob pohybu, ale biologický zlom, který přesměroval celý další vývoj člověka. Bez ní by neexistovaly nástroje, technologie, města ani civilizace, jak ji známe dnes. Cesta k chůzi po dvou však nebyla rychlá ani přímočará a začala dávno předtím, než se objevil první člověk v dnešním slova smyslu.
Zhruba před osmi miliony let se klima v Africe začalo výrazně měnit. Tropické lesy ustupovaly, krajina se otevírala a vznikaly rozsáhlé savany a travnaté pláně. Pro primáty, kteří byli zvyklí na život v korunách stromů, to znamenalo zásadní problém. Některé linie, například předkové dnešních šimpanzů a goril, zůstaly vázané na lesní prostředí, kde jim jejich schopnosti šplhání poskytovaly výhodu. Jiní naši předci však stáli před volbou: buď se přizpůsobit, nebo zmizet.
Pánev jako klíč k lidské jedinečnosti
Právě v této situaci začala hrát hlavní roli pánev. Její postupná přestavba umožnila tělu zaujmout vzpřímenou polohu a efektivně se pohybovat po dvou nohách. Lidská pánev má tvar široké mísy, která nese váhu trupu a stabilizuje tělo při chůzi. Tento tvar nebyl náhodný a nevznikl jednorázově, ale byl výsledkem dlouhodobých, jemných změn v genetickém řízení růstu kostí.
Moderní výzkum ukazuje, že lidská pánev neroste stejným způsobem jako pánev ostatních primátů. Chrupavka kosti kyčelní se u lidí rozšiřuje do stran a pomaleji přechází v kostní tkáň. Díky tomu má pánev více času získat svou typickou krátkou a širokou podobu. Tento proces je řízen změnami v tom, kdy a kde se zapínají geny zodpovědné za tvorbu chrupavky a kosti. Nejde tedy o vznik nových genů, ale o nové využití těch stávajících.
Výsledkem byla anatomie, která umožnila stabilní chůzi na jedné noze v každém kroku, což je základ efektivní bipedie. Bez této schopnosti by nebylo možné překonávat dlouhé vzdálenosti v otevřené krajině, která se v Africe rychle šířila.
Řetězec změn bez předem daného cíle
Vzpřímená chůze přinesla řadu okamžitých výhod. Pohyb po dvou nohách je energeticky úspornější při přesunech na delší vzdálenosti. Umožňuje lepší rozhled v ploché krajině a dřívější zaznamenání predátorů i kořisti. Vzpřímené tělo je navíc vystaveno menší ploše slunečního záření než tělo pohybující se po čtyřech, což pomáhalo s regulací teploty.
Jak už to v evoluci bývá, jedna změna spustila celou kaskádu dalších. Upravená pánev rozšířila porodní kanál, což později umožnilo vývoj většího mozku. Chůze po dvou uvolnila ruce, které se mohly začít specializovat na manipulaci s předměty, výrobu nástrojů a jemnou motoriku. Každý z těchto kroků zpětně posiloval ty ostatní a vytvářel samoposilující vývojovou spirálu.
Zároveň je důležité si uvědomit, že tento vývoj nebyl nijak předurčený. V Africe tehdy existovalo více bipedních druhů raných homininů, z nichž každý zkoušel jinou strategii přežití. Některé se specializovaly na specifickou potravu, jiné na jiný způsob pohybu. Jen jedna z těchto větví nakonec vedla k modernímu člověku. Evoluce neplánuje a nemá cíl, vytváří množství variant a pouze některé z nich se ukážou jako dlouhodobě úspěšné.
Zajímavý rozměr celému výzkumu dodává i osobní příběh jednoho z hlavních badatelů. Zájem o lidskou anatomii v něm probudily opakované úrazy v dětství a dospívání, které ho přivedly k otázkám, jak se lidské tělo formuje a proč je takové, jaké je. Dnes se jeho výzkum posouvá dál, k otázkám vývoje porodního kanálu a vztahu mezi anatomií pánve a velikostí lidského mozku.
Na první pohled obyčejná věc, jako je chůze, se tak ukazuje jako výsledek miliony let trvajícího experimentu přírody. Každý náš krok je tichou připomínkou dávných klimatických změn, genetických posunů a evolučních náhod, které nakonec vedly k druhu schopnému ptát se na svůj vlastní původ. A právě v tom spočívá jeden z největších paradoxů lidské evoluce – že schopnost chodit vzpřímeně nám umožnila nejen přežít, ale také přemýšlet o tom, jak jsme se sem vlastně dostali.