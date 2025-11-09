Kloubní doplňky, které senioři milují mohou mít se slevou až 50 %
9. 11. 2025 – 6:13 | Magazín | Anna Pecena
Bolí vás kolena, kyčle nebo záda při každém kroku? Nejste sami. Tisíce českých seniorů trápí bolesti kloubů a kostí, ale málokdo ví, že na internetu se teď dají pořídit účinné doplňky stravy se slevou až padesát procent! A co víc – kromě levnějšího nákupu existují i jednoduché triky, jak bolestí kloubů předcházet bez drahých léků.
Slevové zlaté žíly v e-shopech
Čeští důchodci se konečně dočkali akčních nabídek, které mohou jejich kloubům ulevit i peněžence. Internetová lékárna BENU nabízí doplňky na kosti a klouby pro seniory se slevami až 21 %, přičemž nechybí známé značky obsahující kolagen, chondroitin nebo glukosamin. Stejně tak Magistra.cz spustila kampaň „Klouby, záda, svaly“ s akcemi typu 1+1 zdarma nebo slevami až 50 %. Tyto produkty cílí hlavně na podporu pohyblivosti a regeneraci kloubní chrupavky.
Další výhodnou nabídkou je web Ostefit.cz, který poskytuje slevu až 25 % a přidává akce 3 + 1 zdarma. Mnoho zákazníků si chválí, že díky tomu mohou dlouhodobě užívat přípravky s vysokým obsahem vápníku a vitamínu D bez citelného zásahu do rozpočtu. A to je přesně to, co senioři hledají – kvalitu za rozumné peníze.
Co opravdu pomáhá na bolavé klouby
Slevy jsou fajn, ale samotné pilulky nejsou všemocné. Bolesti kloubů vznikají nejčastěji kvůli opotřebení chrupavky, snížení hustoty kostí nebo nedostatku pohybu. Proto odborníci radí kombinovat doplňky s aktivním životním stylem. Stačí půlhodina chůze denně, lehké cvičení pro seniory nebo plavání – to vše udržuje klouby v pohybu, zlepšuje prokrvení a pomáhá snižovat bolest.
Velkou roli hraje i strava. Ryby, ořechy a listová zelenina obsahují látky, které tlumí zánět. A kdo nechce sahat po lécích, může zkusit přírodní alternativy – například kolagen s vitamínem C pro lepší pružnost chrupavky, nebo vápník a vitamín D pro pevnější kosti.
Kombinace výhodných slev a zdravého životního stylu může udělat zázraky. Doplňky nejsou kouzelná pilulka, ale při pravidelném užívání a správné péči o tělo dokážou ulevit od bolesti i zlepšit pohyblivost. A pokud si je navíc pořídíte ve slevě, proč to nezkusit?
Před nákupem se ale vždy poraďte s lékařem – ne všechny doplňky jsou vhodné pro každého, zvlášť pokud užíváte jiné léky.