Partneři v hudbě i životě: Slavná zpěvačka našla lásku s o 14 let mladším kolegou

9. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Když duše rezonují, věk je jen číslo v občance.

Oblíbená zpěvačka Bára Poláková nedávno přiznala, že našla štěstí se svým kolegou Štěpánem Urbanem

Štěpánovi je 28 let, Báře 42. Ale 14 let věkového rozdílu ztrácí důležitost, když duše souzní, myšlenky rezonují a dva k sobě prostě a dobře patří.

Což je, zdá se, přesně tento případ. A kdo by chtěl vědět víc, může si brzy poslechnout jejich společné album Sršeň. Právě při spolupráci na něm totiž přeskočila jiskra a nový pár se dal dohromady.

Samotná hudba to prý reflektuje: „Je to osobní album, takže dost osobně odráží náš vztah. Pouštíme si vás blízko,“ prozradili partneři během poslechové akce k novému albu pro magazín Super.

Písně prý zacházejí do velmi intimních rovin: „Ale zároveň mám velkou radost, že třeba kámošky, které to album slyšely, si tam projektují svoje příběhy. Doufám, že to není přespříliš intimní, že jsme se neotevřeli přespříliš,“ pokračuje Bára.

„Vlastně jsme se kolikrát shodli, když jsme hráli, že ty písně reflektují některé naše pocity… myslíme, že komplexně to album vychází z nás, že to je srozumitelné pro všechny, co si to poslechnou,“ dodala.

O detailech vztahu nebo kdy přesně se vlastně vášeň rozhořela, se pár moc bavit nechce. Hudba prý všechno řekne za ně.

Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

