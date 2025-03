Jakub Prachař dělá čest svému jménu: Podnikání mu nese těžké miliony

Nomen omen? U Prachaře bez sebemenších pochyb, podnikání se daří a Jakub připisuje osmiciferné částky ročně.

Známý herec a moderátor Jakub prachař by mohl klidně patřit mezi finančně nejúspěšnější umělce v Česku. Má samozřejmě také příjmy jako fyzická osoba, ale za hlavní přísun peněz vděčí především úspěšnému podnikání.

Jakub má nesporný talent a jiskří altruistickým charisma, což z něj pochopitelně dělá ideálního kandidáta do různých talk show a k různým posezením. Dává to smysl, však kdo by proti sobě u stolu chtěl nějakého morouse, když může mít vtipného a vstřícného Jakuba, nebo ne?

Krom mámení publika ale má talent i pro byznys: Stačí se podívat na účetní uzávěrku jeho společnosti, jak si všimli redaktoři magazínu eXtra.cz: Firma vykázala roční příjmy v hodnotě 17 milionů korun. Čistý zisk pak nějakých osm milionů, co ale způsobilo jedenáctimilionové náklady, není úplně jasné. A jak podnikatelé dobře vědí, do nákladů se dá schovat ledacos – a také proč by ne, nelegální to není. Tak či tak, osm mega čistého je pořád démonických 666 tisíc měsíčně. Solidní vývar.

S kolegou Liborem Boučkem si také pořídili firmu CompuGlobalHyperMegaGames s.r.o. Jak se bizarně nazvané společnosti daří, zatím není jasné, protože účetní uzávěrku zatím nepodávala.

Jakub si nicméně zajisté také něco vydělá svou osobní profesí a celkový roční příjem přes dvacet míčů tak rozhodně není jen nějaký horečnatý sen. Inu, když se daří, tak se daří.