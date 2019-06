Když turisté nejsou vítáni..

MAGAZÍN - Magazín autor: Michaela Šímová

Je skvělé, že můžeme cestovat, kam se nám zachce. Někam to turisty táhne více, někam méně: Do nizozemského Amsterdamu jich vloni například dorazilo 18 milionů. To už bylo příliš a město se rozhodlo zakročit.

"Říkáme, že více není vždy lépe, rozhodně ne všude," zaznívá v nové strategii cestovního ruchu. Co to pro návštěvníky Nizozemského království znamená?

Malebnou vesnici na severu Nizozemska – Giethoorn - ročně navštíví na 350 000 čínských turistů. Lákají je sem především větrné mlýny a síť splavných kanálů, které jsou ideální pro romantické vyjížďky. Zní to jako idylka, ovšem pro vesnici, kde trvale žije 2 500 lidí, to idylka rozhodně není.

Nizozemská metropole Amsterdam je domovem zhruba milionu lidí a ročně sem zavítá dokonce přes 17 milionů návštěvníků. Ačkoliv příjmy z cestovního ruchu tvoří nezanedbatelnou část nizozemské státní kasy (v roce 2018 to bylo 82 miliard eur), ukazuje se, že obyvatelé Nizozemska mají turistů dost. Pokud by jejich počet narůstal jako dosud, v roce 2030 by do Amsterdamu mohlo zavítat až 42 milionů lidí. A to je pro zemi nepřijatelné.

Sexuální pracovnice nechtějí být turistickou atrakcí

Nizozemsko, zejména pak Amsterdam, nepochybně přitahují obrovské množství turistů kvůli pověstné svobodě a liberalismu. Uplatňuje se zde fenomén gedogen, který označuje rozšířenou toleranci některých jevů.

Co to znamená pro reálný život Nizozemců? Pokud je něco ilegální z právního hlediska, v každodenní praxi to tak úplně ilegální být nemusí. Do legalizace prostituce v roce 2000 se takto přivíralo očko nad prodejem sexuálních služeb. Od roku 2000 však musí mít majitelé nevěstinců k provozování tohoto druhu podnikání licenci a sexuální pracovnice odvádějí státu daně. Ačkoliv si mnoho lidí myslí, že i drogy jsou v Nizozemsku legální, není tomu tak. Tolerují se pouze měkké drogy, a to výhradně pro osobní použití. Ale víte jak - gedogen.

Cílem téměř všech turistů směřujících do Amsterdamu je věhlasná čtvrť červených luceren, kde na vlastní oči vidíte, jak legalizace prostituce vypadá v praxi. Zatímco sexuální pracovnice zde nabízejí své služby z červeně nasvícených oken, turisté se prodírají davy a snaží se nějakou tu sexuální pracovnici zahlédnout. I proto se městská rada Amsterdamu rozhodla ukončit hromadné prohlídky této čtvrti lehkých mravů. Jednou z deklarovaných obav bylo také to, že se sexuálními pracovnicemi se zachází jako s turistickou atrakcí.

Život jako ve skanzenu

Nová nizozemská politika cestovního ruchu má zamezit nadměrnému přílivu turistů do země. Ve vytížených regionech se podle výpovědí místních žije jako ve skanzenu. Vyhlášené turistické výspy jsou přizpůsobeny hemžení návštěvníků, všude jsou samé hotely, obchody se suvenýry, směnárny, ale služeb pro místní obyvatele je zde pomálu. Navíc v těchto oblastech dosahují ceny nemovitostí a nájemného astronomických výšin, a není tedy divu, že se vylidňují.

Duše těchto často krásných míst jsou zdecimované cestovním ruchem. I proto je cílem země tuto turistickou tsunami odklonit do méně známých oblastí, zejména na severu země. V úvahu podle nové strategie připadá zavedení turistické daně anebo dokonce uzavření některých ikonických atrakcí. K tomu se již uchýlil Amsterdam, který nechal přesunout jeden z nejfotografovanějších objektů na světě - nápis složený z dvou metrů vysokých písmem I Amsterdam - z frekventovaného místa před Rijskmuseem v centru města na periferii.

Nejen v Nizozemsku je to problém

"Kromě emisí s sebou rostoucí počet návštěvníků přináší také větší spotřebu, další plýtvání potravinami a masivnější znečištění odpady," vyjmenovávají autoři nové strategie možná rizika. Pokud by v roce 2030 navštívilo jen Amsterdam 42 milionů lidí, cíl snížit emise CO 2 o 49 procent v roce 2030 ve srovnání s rokem 2017 by pravděpodobně nebyl splněn.

Honba za selfie je dalším problematickým rysem: Nápis I Amsterdam fotilo neuvěřitelných šest tisíc lidí denně. V tulipánových oblastech, na které jsou Nizozemci obzvláště hrdí, dochází kvůli pořizování selfie snímků k opakovanému ničení květin.

Tolerance dosáhla svých limitů i v jiných oblastech. V centru islandského Reykjavíku je zakázána výstavba nových hotelů, Barcelona slibuje přísnější kontrolu masové turistiky a některé asijské vlády uzavřely před turisty celé ostrovy, aby jim umožnily obnovu. V České republice začal příliv turistů omezovat Český Krumlov, který od června začíná vybírat poplatky za zájezdové autobusy. Těch sem za rok přijede až na dvacet tisíc.

A co může udělat jednotlivec? Odborníci radí vyhnout se hlavní sezóně a snažit se dostat ven z turistické bubliny. Pak teprve uvidíte, jak místní obyvatelé opravdu žijí.