Víte, jak si čaj podmanil celý svět? Původně sloužil jen jako lék

26. 4. 2025 – 15:09 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová

Myslíte si, že čaj byl vždy jen poklidným rituálem o páté? Tak to byste se divili. Jeho kořeny sahají tisíce let zpět a začínají pořádně dramaticky u samotného čínského císaře, kterému do horké vody spadly lístky neznámé rostliny. Co následovalo? Záhadné léčivé účinky a postupné ovládnutí celého světa. Od císařských dvorů přes buddhistické kláštery až po britskou aristokracii se čaj stal nápojem moci, rituálu i vášně. A to je teprve začátek…

Nejdřív ovládl Asii, potom se vplížil do Evropy a způsobil pořádný poprask. Čaj si začal podmaňovat evropské dvory na přelomu 16. a 17. století díky portugalským a holandským obchodníkům. Ale skutečná čajová revoluce přišla až s Velkou Británií. Když se v polovině 17. století dostaly první lístky na ostrovy, netušil ještě nikdo, že vytlačí z trůnu i tradiční anglické pivo. Král Karel II. a jeho manželka Kateřina z Braganzy udělali z čaje módní záležitost. Pití čaje se stalo symbolem elegance, prestiže a národního charakteru. „Čaj se stal tak populárním, že postupně nahradil pivo jako národní nápoj," potvrzuje Dominic Marriott, Senior Tea Taster čajů Ahmad Tea. „Zpočátku byl výsadou vyšších vrstev, ale brzy si ho oblíbili lidé napříč společností. A když se v 18. století Britská východoindická společnost pustila do pěstování čaje v Indii, bylo jasné, že jeho vliv sahá mnohem dál než jen na královský dvůr." Čaj se tak z exotického zboží stal každodenní nutností. A svět už bez něj nebyl stejný. Jak vznikl slavný čaj o páté a proč se po něm tančilo Myslíte si, že odpolední čaj vznikl z nějaké promyšlené britské etikety? Omyl. Za vším stála hladová aristokratka. V polovině 19. století si vévodkyně z Bedfordu, Anna Russel, jednoho dne prostě nemohla pomoci. Ve světě, kde se jedla jen snídaně a večeře, dostala odpolední hladovou krizi. A tak si tajně dopřávala čaj s malým občerstvením. Netušila, že tím rozpoutá módní lavinu. Z původně soukromého zvyku se stala šlechtická událost. Podávaly se malé sendviče, sladké houstičky, koláčky a ovoce. A čaj o páté byl na světě. „Zvyku se chopila i samotná královna Viktorie. Od té chvíle šlo o oficiální společenskou událost s dlouhými šaty, rukavicemi a klobouky. Vysoká společnost si na tom zakládala," doplňuje Dominic Marriott. Do módy se přidala i střední třída. V roce 1865 jako první nabídl hotel Langham v Londýně odpolední čaj na svém jídelním lístku. Ve 20. letech 20. století pak přišla další inovace: čaje s tancem, kde k šálku hrála živá hudba. Z jednoho šálku čaje vznikla tradice, která přepsala britské dějiny stolování.

Assámský čaj přináší krémovou plnost a sladový základ

Cejlonský čaj přidává živost a hloubku

Šokující fakta o čaji, která možná neznáte Nejvíc čaje na osobu pije Turecko . S více než 3 kilogramy ročně je světovým lídrem. Britové jsou až třetí . Češi? Jen 250 gramů za rok.

Indie a Čína sice patří k největším producentům, ale jejich vlastní spotřeba není tak vysoká. Většina čaje totiž míří na vývoz.

V roce 1773 vypukla čajová revolta. Američtí kolonisté protestovali proti daním a během Bostonského pití čaje vysypali přes 300 beden do moře.

Winston Churchill si černý čaj nedokázal odepřít. A nebyl jediný. Dlouho šlo v Evropě o jediný dostupný druh , ostatní typy přepravu nezvládly. A co čaj s mlékem? Dřív to byla otázka společenské vrstvy. Vyšší vrstvy nalévaly nejdřív čaj, pak mléko. Ty nižší naopak, aby nepraskl levnější porcelán.

