Bolest, zmar a rodina najednou bez táty! Zpěvačce náhle zemřel partner: "Nebyl nemocný"

26. 4. 2025 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke

Místo oslav a sváteční pohody ta nejhorší rána

Oblíbená zpěvačka Bára Vaculíková, dcera neméně slavné Petry Černocké, strávila po boku Pepeho Rafaje podstatnou část života. Byli spolu dvacet let a vychovávají i nyní již čtrnáctiletou dceru Olivii Coco.

Za štěstím ale přišla krutá tečka: Ještě v pondělí si rodina užívala svátky, v úterý v noci se ale Pepemu udělalo špatně a zkolaboval. Partnerka mu sice okamžitě zavolala záchranku, jenže už nebylo pomoci.

„Jela jsem do nemocnice s ním, ale bohužel už ho nedokázali oživit. Doteď nevím, co se stalo a proč se to stalo. Pepe nebyl vážně nemocný, ani neměl zdravotní problémy, nevím, proč zemřel,“ řekla zlomená Vaculíková Blesku.

Co přesně se stalo, zjistí až pitva.

„Lituji, že jsme se nevídali. Upřímnou soustrast celé rodině. Myslím na jeho ženu Báru Vaculíkovou a dceru, jak těžké to musí mít se s takto náhlou a nezvratnou zprávou prostě musí vyrovnat. Časem...Bude to chtít čas. To, že ho už nemám šanci potkat na tomto světě, je pro mne zničující. Neumím si představit, jak kruté to musí být pro jeho nejbližší. Není to fér, ale musím napsat a přát ti Pepe odpočívej v pokoji. Ani se tě nemůžu zeptat, jestli jsi ten film měl rád. Ta prázdnota,“ napsala o náhlé tragédii producentka Eliška Kaplicky, která si prošla velmi podobnou bolestí, protože i jí z ničeho nic zkolaboval a zemřel manžel.

„Jsme s Bárou a Coco spolu a jdeme krok za krokem ke zvládnutí situace. Teď je pro nás důležité zůstávat v soukromí a mít čas zpracovat takovou tragickou a hlavně naprosto nečekanou událost,“ řekla Blesku Petra Černocká.