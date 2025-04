Pálení čarodějnic má temnější historii, než si myslíte: Klobouk a oheň skrývají záhadné poselství

26. 4. 2025 – 8:47 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Proč má čarodejnice špičatý klobouk a letá na koštěti? | zdroj: Midjourney

Mysleli jste si, že špičatý klobouk a černý plášť jsou je pouhý pohádkový kostým, který neodmyslitelně patří k pálení čarodějnic? Tak to vás možná překvapí, co se teď všechno dozvíte. To ikonické „outfit combo“ má totiž hlubší kořeny, než se na první pohled zdá. Sahá až do mystických rituálů, středověkých předsudků i lidské touhy chránit se. Nejen před zimou, ale i před těmi, kdo pálili jinakost. A jak už to u magie bývá, nic není tak, jak se zdá.

Noc z 30. dubna na 1. května není jen o ohních a buřtech. Je to magický večer, kdy podle dávných pověr ožívají čarodějnice a temné síly nabírají na síle. Říká se jí Filipojakubská noc a slaví se napříč střední Evropou – v Česku, na Slovensku, v Německu i Rakousku. Právě v tuto noc se prý čarodějnice slétaly na sabat, a tak se lidé chránili ohněm, kouřem a rituály, které měly odehnat vše zlé. Zprávy Znáte všechny velikonoční tradice u nás i ve světě? Klobouk, který míří k nebi: magický signál i symbol moci Tak trochu extravagantní špičatý klobouk není žádná náhodná módní extravagance. Už v dávných civilizacích nosili podobně tvarované pokrývky hlavy mágové, astrologové a kněží. Směřující špička měla spojovat hlavu s nebem s vesmírnými silami, božstvy a moudrostí. Čím vyšší klobouk, tím blíž k neviditelnému tajemnému světu. Ve středověku se ale vše obrátilo. Cokoli odlišného začalo být podezřelé. A tak se špičatý klobouk stal poznávacím znamením “nečistých“ od čarodějnic po židy. Byl to symbol, který měl lidi varovat: "Tenhle člověk je jiný. Drž se dál." A víš co? Čarodějky si to vzaly po svém. Udělaly z toho hrdý znak své síly. A my dnes, když si někdo nasadí špičák, přesně víme: tady je někdo, kdo má svou hlavu. A dívá se výš. Zprávy Modré, hnědé nebo zelené? Oči nejsou jen zrcadlem duše – jsou genetickou mapou i varovným signálem Černý plášť jako brnění do tmy, magie i života Když se řekne čarodějnice, většina lidí si vybaví plášť, co se vlní ve větru. A ten plášť je tajemný a černý. Proč? Protože černá barva byla odjakživa barvou noci, tajemství a smrti, ale taky hluboké moudrosti a ochrany. Byl to plášť, co skrývá. Ale taky chrání. V magických rituálech se věřilo, že černý plášť odráží zlé síly a pohlcuje neviditelné nebezpečí. Není to jen kus látky. Je to magický štít, někdy i mapa často se na něj vyšily symboly, runy nebo byliny. Létání na koštěti má kořeny hluboko v historii! Legenda má překvapivě temné pozadí, která k nám připlouvá už ze středověku, kde se věřilo, že čarodějnice létají na sabaty právě na košťatech – a nešlo jen o symbol.Koště, běžný domácí předmět, bylo v té době spojováno s ženským světem a domácností. Když žena překročila hranici a podle tehdejší společnosti dělala něco, co lidé tehdy i díky nízkému vzdělání a znalosti neznali a nevěděli (například léčitelství nebo bylinkářství) a právě koště se stalo symbolem její vzpoury i "nástrojem" letu do neznáma. A některé teorie jdou ještě dál podle nich byly s létáním spojeny i halucinogenní byliny, které čarodějnice používaly při rituálech. Některé ženy, které léčily pomocí bylinek, byly upáleny za čarodejnictví | zdroj: Midjourney Za ohništěm zábavy se skrývá historie, kdy ženy končily na hranici Dnes zapalujeme ohně, pečeme selátka a děti si oblékají čarodějnické klobouky. Ale dříve tahle noc nenesla v sobě nic tak zábavného. Ve středověku lidé skutečně věřili, že čarodějnice škodí, kouzlí, a dokonce uzavírají smlouvy s ďáblem. A za to je čekal krutý trest: upálení na hranici. Stačilo být jiná, porozumět bylinkám, léčit nebo ještě hůře předpovídat budoucnost. Ženy, které vybočovaly z řady, se snadno mohly stát oběťmi honu na čarodějnice. Největší čarodějnické procesy probíhaly v 16. a 17. století, kdy byly za údajné čarodějnictví popraveny tisíce lidí po celé Evropě včetně Česka. Dnes je pálení čarodějnic symbolem konce zimy a vítání jara. Ale nezapomínejme, že za tímto rituálem se skrývá i temná připomínka historie, kdy stačilo málo, aby ženy skončili v plamenech.

