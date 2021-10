Kdo je nejbohatší v Česku? Renáta Kellnerová má majetek za téměř 375 miliard

V čele letošního žebříčku nejbohatších Čechů a Češek, který sestavuje časopis Forbes, je Renáta Kellnerová.

Čtyřiapadesátiletá vdova po vlastníkovi investiční skupiny PPF Petru Kellnerovi, který koncem letošního března tragicky zahynul, má podle dnes zveřejněného žebříčku majetek 374,7 miliardy korun. Je to o téměř 82 miliard korun více, než činil loni majetek jejího muže.

Majetek stovky nejbohatších Čechů a Češek letos stoupl z 1,3 na 1,64 bilionu korun. V letošním seznamu je devět nováčků, první z nich dokonce na 26. příčce.

Na druhé místo se letos dostal Karel Komárek s majetkem za 117,8 miliardy korun. Vlastník KKCG, který mimo jiné ovládá Sazku, byl loni pátý. Na třetí místo tak sesadil realitního magnáta Radovana Vítka s majetkem za 103 miliard korun. Majitel Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský letos obsadil s 87,8 miliardy korun čtvrtou příčku.

Ze čtvrtého na páté místo sestoupil premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Forbes jeho majetek odhaduje na 74,9 miliardy korun, je to o téměř miliardu více než loni. Nejbohatším lidem Česka na prvních šestnácti místech žebříčku majetek proti loňsku stoupl, v celé stovce je pokles nebo stagnace majetku patrný u 14 jmen.

Letošní žebříček podle Forbesu odráží pandemickou dobu a má řadu změn. Je v něm devět nováčků a poprvé mu vládne žena. Do doby, než bude vypořádáno dědictví po Kellnerovi, bude uváděna Kellnerová a její rodina jako majitelé řady firem v hodnotě 374,7 miliardy korun.

Nováčků v žebříčku ještě nikdy nebylo tolik tak vysoko. Osmatřicetiletý Tomáš Čupr, zakladatel a spolumajitel firmy Rohlik.cz, je na 26. místě, zakladatel firmy ShipMonk Jan Bednář (30 let) je dvaatřicátý. Do žebříčku se dostali také Zdeněk Šoustal (46) a Milan Kratina (36) z firmy Accolade, Josef Průša (31) a Ondřej Průša (43) z Prusa Research, manželé Kijonkovi ze Zásilkovny či Marcel Soural (56) z Trigemy a Hubert Palán (43) ze startupu Productboard. To podle Forbesu ukazuje, že se mimořádně dařilo sektoru e-commerce a technologickým startupům.

Skokanem roku se stal Aleš Zavoral, zakladatel on-line obchodního domu Alza.cz. Jeho majetek Forbes odhaduje na 65 miliard korun.