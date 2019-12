Česká debata o Číně na výplatní pásce Petra Kellnera

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: red

O tom, že "nezávislý projekt" o Číně, Sinoskop Víta Vojty je ve skutečnosti projektem placeným Petrem Kellnerem, si šuškali vrabci na střeše od počátku vzniku zmíněného webu. Teď to máme potvrzené černé na bílém i s řadou dalších informací o tom, jak tu Kellnerův a Šmejcův Home Credit zákulisně ovlivňuje veřejnou debatu o Číně v Česku, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

Je to závažná zpráva i o stavu některých českých médií a novinářů; ze strany Aktuálně.cz naopak důkaz toho, že kvalitní žurnalistika ještě zdaleka nevymřela. Detaily si každý může přečíst v původním textu. V kostce jde o to, že si Home Credit najal a platil P.R. agenturu C&B Reputation Management, aby pomáhala těm, kteří se v českých médiích čínského režimu zastávají, a aktivně tak zlepšovala obraz Číny v ČR. Smlouva měla pochopitelně zůstat pěkně pod pokličkou, ale smůla…

ČTĚTE TAKÉ:

Česko a zhroucený domeček z čínských karet

Reputační katastrofa je to pro Home Credit (s jeho neschopností, či spíše neochotou na novináři zjištěná fakta reagovat), pro sinologa Víta Vojtu (stane se lakmusovým papírkem serióznosti médií, v těch slušných by si už jako "nezávislý expert" neměl ani škrtnout), pro majitele P.R. agentury C&B Tomáše Jirsu a v důsledku i pro projekt Info.cz, kde je Jirsa jednatelem (a také autorem komentářů či podcastu Insider; jeho agentura sídlí dokonce na stejné adrese jako Info), pro moderátora Luboše Xavera Veselého, jemuž píáristé připravovali pro jeho XTV otázky pro rozhovor s Vítem Vojtou, protože se "Luboš v tom tématu neorientuje a proto jsme mu připravili typy dotazů, které by mohly být pro pořad atraktivní", i pro řadu dalších.

Vše ovšem řádně vyúčtováno k proplacení Home Creditu, celkem tisíce hodin práce ve prospěch dobré pověsti Číny v Česku.

Diplomaté účtovaní Home Creditu

Linka má ale řadu dalších pokračování. Sinolog Vít Vojta na jedné straně funguje jako spojka PPF a Home Creditu, na straně druhé jako tlumočník při oficiálních cestách českých ústavních činitelů, naposledy byl v Číně třeba s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem.

Píáristé z C&B účtovali Home Creditu dokonce i texty diplomatů – velvyslance v Číně Vladimíra Tomšíka (na postu je s jednoznačnou podporou Miloše Zemana) nebo konzula v Hongkongu Jana Juchelky.

Tohle rozhodně přesahuje hranice běžných P.R. služeb. Možná to byl pro C&B jen způsob, jak pumpnout Kellnera o trochu víc peněz, přesto by se tím měl zabývat přinejmenším ministr zahraničí. Diplomaté jsou od toho, aby hájili české zájmy, nikoli ty čínské a nikoli partikulární zájmy jedné firmy.

Nákup společnosti CME a s ní i nejvlivnější tuzemské televize TV Nova dostává opět o něco jasnější kontury. Navzdory proklamacím o tom, jak jde jen o byznys a že "tvrzení, že nákup CME míří na ovlivňování politiky, je mylné".

Dodejme pro úplnost, že Home Credit podal předžalobní výzvu na expertní projekt o Číně Sinopsis i na web HlídacíPes.org za text, který se společnosti nelíbí a její právník jej popsal jako "nedovoleně kritické informace". To zní v souvislosti se zjištěním Aktuálně.cz obzvláště roztomile.

Nové informace také dokonale zapadají do zpráv a varování Bezpečnostní informační služby mimo jiné o tom, že Čína si vytváří kontaktní síť osob, které jí budou nakloněny, respektive si budou vědomy, že ČLR "něco dluží" a budou ochotny jí vycházet vstříc.

Hrad, nejlepší marketér

A to zdaleka nejsme u konce. Aktuálně.cz slibuje pravděpodobně ještě třaskavější pokračování o tom, kdo zájmům nejbohatšího Čecha slouží z řad českých politiků.

Bez ohledu na to, co si Home Creditu vyúčtovali experti z C&B, nelze nevidět, jak ohromnou "tlačenku" má dlouhodobě Čína na Pražském hradě. Nejde jen o Miloše Zemana a jeho setrvalé blouznění o čínských investicích či varování, že by Čína mohla kvůli nevhodnému přístupu Prahy stáhnout sponzoring fotbalové Slavie. Naposledy Zeman posloužil jako mluvčí Číny při kritice plánované cesty na Tchajwan předsedy Senátu Jaroslava Kubery.

Jde i o další detaily typu, že hradní kancléř Mynář či mluvčí prezidenta Ovčáček vystupují jako mluvčí čínských investorů.

Tu ohlašují plánované nové investice do strojírenského závodu Žďas (dříve patřící protežované a zkrachovalé CEFC, nyní čínskému státnímu CITIC), jindy oznamují a zase odhlašují konání Česko-čínského investičního fóra.

Mluvčí Ovčáček byl dokonce osobně hájit čínské zájmy v České televizi Máte slovo. Pražský hrad tak působí jako marketingové oddělení čínských zájmů v Česku. Otázkou je, komu pánové tuto svou činnost účtují.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky