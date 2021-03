Aktualizováno: Zemřel miliardář Petr Kellner

Nejbohatší Čech Petr Kellner zemřel při nehodě vrtulníku v aljašských horách. Informaci zahraničních médií o tragickém úmrtí šestapadesátiletého podnikatele ČTK potvrdila mluvčí investiční skupiny PPF Jitka Tkadlecová.

(AKTUALIZOVÁNO) Na nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, který v sobotu zahynul při leteckém neštěstí na Aljašce, vzpomínají politici v souvislosti s jeho podnikatelskými úspěchy, ale i kroky, kterými pomohl české společnosti. Jeho úmrtí lituje prezident Miloš Zeman. „Prezident republiky si velice vážil Petra Kellnera pro jeho podnikatelské úspěchy a nesmírně lituje jeho tragické smrti,“ uvedl na twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Upřímnou soustrast vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO).

„Neuvěřitelná tragédie. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé rodině Petra Kellnera,“ uvedl na twitteru Babiš. Předseda občanských demokratů Petr Fiala uvedl, že Kellner byl mimořádně úspěšný podnikatel, který svým působením a svými aktivitami vždy zůstával spojen s Českou republikou.

(10:24, původní zpráva) Důvody nehody, při níž zahynulo pět lidí, jsou předmětem vyšetřování. Podle aljašské policie je mezi oběťmi leteckého neštěstí kromě Kellnera padesátiletý Benjamin Larochaix. Kromě nich zemřeli také dva z místních průvodců a pilot vrtulníku, jeden člověk přežil a je ve vážném stavu v nemocnici.

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že při nehodě vrtulníku v Aljašských horách, v sobotu 27. 3. 2021, tragicky zahynul zakladatel a majoritní akcionář skupiny PPF pan Petr Kellner. Důvody nehody, při níž zahynulo celkem pět osob, jsou předmětem vyšetřování,“ napsala v tiskové zprávě mluvčí PPF Jitka Tkadlecová.

Nehoda se stala poblíž města Anchorage, vrtulník podle AP přepravoval cestující z chaty Tordrillo Mountain Lodge do hor na takzvaný heliskiing (helikoptéra vysadí lyžaře na vrcholu svahu s neupraveným sněhem).

Vedení chaty Tordrillo Mountain Lodge uvádí pro agenturu AP, že je to poprvé za 17 let, co se stala takto závažná událost.

Podle magazínu Forbes byl Petr Kellner nejbohatším Čechem. Jeho skupina PPF nedávno koupila televizi Nova. Spadají pod ní i další firmy, jako třeba Home Credit, Air Bank, Moneta nebo O2.

„Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera,“ dodala mluvčí PPF Tkadlecová.