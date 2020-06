Kde se vzalo rčení 'je to v čudu'?

MAGAZÍN - Magazín autor: Hana Dubnová

Kde leží tajemný Čud, do něhož jako do černé díry mizí lidi, zvířata i věci (hlavně pak peníze)? Původ známého rčení kromě tak trochu nudného jazykového vysvětlení nabízí i úvod do československých dějin tunelování…

Česká rčení mají různé původy, některé více a některé méně zajímavé. Třeba "vědět houby s octem" odkazuje nikoli na české nakládané houby, ale na bibli – kdy ukřižovanému Ježíši trpícímu žízní podali houbu namočenou v octu. Tedy něco, co je k pití naprosto k ničemu. Pro vysvětlení rčení "je v čudu" tak daleko do minulosti nemusíme. Ale popořadě – nejdříve co na to říkají české slovníky. Podle Slovníku české frazeologie a idiomatiky výraz "čudu" odkazuje na "čoud", tedy kouř. Věc je tak ztracená v kouři… "Čudu je tvarem slova čoudu, tj. být v čoudu, čoud tu znamená kouř. Podobného původu je být v tahu; být v prachu odkazuje zřejmě k biblickému v prach se obrátíš," uvádí slovník. Když peníze na auto zahučí v ČUDu Protože ale žádný ze slovníků neuvádí, kdy se přesně začalo rčení objevovat, nabízí se i jiné vysvětlení, sahající do počátku 1. republiky. V době, kdy se v Československu začala prodávat první auta a mohl si je dovolit jen opravdu málokdo, vzniklo v lednu 2020 v Horních Počernicích 1. Českomoravské úvěrové družstvo – ČUD. Jeho zakladateli byli americký podnikatel českého původu Joe Skrivanek a bratři Josef a Václav Buřilovi, legionáři, které potkal na lodi z Vladivostoku do Evropy. Přesvědčil je o svém geniálním plánu na založení leasingové společnosti specializované na nákup aut. Něco, co ve Státech fungovalo běžně, ale v Československu šlo o převratnou novinku. Po dvou letech fungování mělo úvěrové družstvo čtyři desítky členů, vklady přes 1,5 milionu korun a rezervní fond ve výši 396 808,97 koruny. "Nové auto míti budu, peníze mi dají v ČUDu," zvala další zájemce reklama v tisku. Většina členů kampeličky se ale svého vysněného auta nedočkala. Skrivanek totiž rezervní fond sbalil, svou leasingovou společnost vytuneloval a odjel zpět do Spojených států, kam se ho následně vydal hledat Václav Buřil a obrátil se na místní policii. Ta sice Skrivanka dopadla, ale Buřila označila za spolupachatele, a oba tak v roce 1923 dostali trest patnáct let vězení. Měsíc po vynesení rozsudku spáchal Josef Buřil, který zůstal v Praze, sebevraždu. Peníze zájemců o auta prostě zmizely v ČUDu a nikdy je už neviděli. Související články Proč se nechutným věcem říká zrovna 'hnus fialovej'?

Peripetie českého velkofilmu, který se nikdy nenatočil

Král podvodníků Viktor Lustig - muž, co prodal Eiffelovku

čtěte dále: Vynález stetoskopu měl omezit kontakt s nahými pacientkami

čtěte dále: Největší obraz na světě se do žádného muzea nevejde

čtěte dále: Chicagský Titanic vzal život 220 Čechům

čtěte dále: První válečné fotografie jsou staré přes 160 let