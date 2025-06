Kadeřnice odhalují tajemství - co vlasům doopravdy pomáhá a co jim naopak škodí

12. 6. 2025 – 7:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Midjourney

O vlasech koluje bezpočet dobře míněných rad, od babských receptů na domácí masky až po sliby výrobců v lesklých obalech. Ale co z toho opravdu funguje a co je jen líbivý mýtus? Zeptali jsme se kadeřnic, které mají s vlasy každodenní zkušenost. Tady jsou jejich otevřené postřehy o tom, co vlasům skutečně prospívá a co jim naopak může potichu škodit.

Pamatujete si, jak nám starší ročníky tvrdily, že si vlasy myly obyčejným pracím mýdlem a přesto je měly úžasné? Stačilo rozklepnout dvě vajíčka, přidat trochu rumu nebo medu a byl z toho prý elixír krásy. Ať už je to pravda, nebo jen nostalgie s kapkou nadsázky, jedno je jisté, dnešní péče o vlasy je úplně jinde. Pokročilá kosmetika slibuje zázraky na počkání, ale zároveň kolem vlasů koluje víc mýtů než faktů. Proto jsme se zeptali těch, kdo vlasy vidí doslova pod lupou, profesionálních kadeřnic. Mytí kondicionérem místo šamponu? Ne každá hříva to ocení Technika zvaná co-washing, tedy mytí vlasů kondicionérem bez použití šamponu, slavila v posledních letech velký návrat. „Vyhodila jsem šampon do koše a moje vlasy nikdy nevypadaly líp," hlásaly celebrity a influenceři, zřejmě jde o hodně zázračný trend?Jenže podle profesionálních kadeřnic je pravda o něco složitější. „U některých typů vlasů, třeba u kudrnatých nebo extrémně suchých, může co-washing fungovat velmi dobře," říká kadeřnice Kamila Sedláková. „Ale pro většinu klientek to není ideální – obzvlášť pokud mají jemné nebo rychle se mastící vlasy." Její kolegyně a maminka Květa Šímová dodává: „Kondicionér nedokáže vlasy a pokožku hlavy pořádně vyčistit. Může být fajn po koupání v moři, když chcete vlasům dodat výživu, ale rozhodně by neměl nahradit šampon v běžné rutině. Jinak se rychle dostaví mastnota, těžkost a ztráta objemu." Silikon ve vlasové kosmetice: hrdina nebo padouch? Silikon se stal ve světě vlasové péče téměř zakázaným slovem. Mnozí se mu vyhýbají s obavou, že vlasům škodí, dusí je nebo zatěžuje. Jenže realita je méně černobílá. Podle profesionálních kadeřnic záleží především na typu vlasů, způsobu použití a konkrétním složení produktu. „Silikon sám o sobě není škodlivý," vysvětluje Kamila Sedláková. „Neproniká do vlasového vlákna ani do těla, pouze ho obalí ochranným filmem. Díky tomu vlasy působí hladší, lesklejší a jsou lépe chráněné před vlhkostí nebo třením." Podobný názor má i kadeřnice Květa Šímová. „Je důležité rozlišovat mezi levnými silikony, které se mohou hromadat a zanechávat těžký pocit, a moderními silikonovými deriváty v profesionálních přípravcích. Ty vytvářejí prodyšný film, který vlasům nebrání dýchat ani přijímat další výživu." Silikony tedy nejsou nepřátelé, pokud víte, kdy a jak je používat. Skvěle fungují na suché, krepaté nebo barvené vlasy, kterým dodají upravený vzhled. Naopak se nehodí pro mastnou pokožku hlavy nebo velmi jemné vlasy, které rychle ztrácí objem. A hlavně! Nehledejte v silikonové péči zázraky na počkání. Je to optický pomocník, ne náprava vlasového zdraví. Mráz vlasům rozhodně nesvědčí Není to jen pověra, zima a nízké teploty dávají vlasům zabrat. „Chlad zpomaluje prokrvení pokožky hlavy, vlasové cibulky dostávají méně výživy a to se časem projeví na kvalitě vlasů," říká kadeřnice Kamila Frantlová. „Vlasy jsou matnější, lámavější a mohou víc vypadávat." Nejde však jen o teplotu samotnou. V zimě vlasy trpí i střídáním mrazu venku a suchého přetopeného vzduchu uvnitř. „Je to pro ně obrovský stres. Pokud navíc nenosíte čepici, riskujete, že se vlasy přesuší, elektrizují a ztrácejí pružnost," doplňuje její maminka Květa Šímová z kadeřnictví Střihnem to. Jak tedy vlasům ulevit, aniž byste museli obětovat styl nebo pohodlí? Základem je ochrana. Nezapomínejte na pokrývku hlavy, ideálně z přírodního materiálu, který vlasy nedře. Do zimní rutiny přidejte hydratační masky jednou týdně a po každém mytí aplikujte výživný olej nebo sérum na konečky. Pomůže i to, když vlasy po umytí necháte přirozeně doschnout alespoň částečně a teprve potom je dosušíte vlažným vzduchem. Česat nebo nečesat? Pravda o mokrých vlasech, kterou by měla znát každá žena Jedna z nejčastějších chyb v péči o vlasy? Hned po sprše popadnout kartáč a pustit se do česání. A přitom právě tehdy jsou vlasy nejzranitelnější. „Mokré vlasy jsou jako namočený hedvábný šátek. Natahují se, ztrácejí pevnost a snadno se lámou," varuje kadeřnice Kamila Sedláková. „Kromě toho je pokožka hlavy po mytí rozehřátá a citlivější. Tahání hřebenem může narušit vlasové folikuly a přispět k jejich oslabování." Kadeřnice doporučují nechat vlasy po mytí alespoň 15 až 20 minut odpočinout, ideálně zabalené do ručníku, který jemně odsaje přebytečnou vlhkost. Teprve když jsou vlasy jen lehce vlhké, je bezpečnější je rozčesat. Nejlépe prsty nebo hřebenem se širokými zuby. Ale co když máte husté nebo vlnité vlasy, které se bez česání okamžitě zacuchají? Pak zkuste osvědčený trik. Rozčesávejte je už ve sprše, ještě s naneseným kondicionérem nebo maskou. „Začněte od konečků a postupujte pomalu vzhůru. Vyhnete se zbytečnému lámání a maska zároveň lépe pronikne do struktury vlasu," radí Květa Šímová. Rozčesávání mokrých vlasů tedy není úplně zakázané, ale vyžaduje správný přístup. A hlavně jemnost. Vaše vlasy vám za to poděkují leskem, pružností i menším množstvím polámaných konečků. Natahují se, ztrácejí pevnost a snadno se lámou,“ varuje kadeřnice Kamila Sedláková. „Kromě toho je pokožka hlavy po mytí rozehřátá a citlivější. Tahání hřebenem může narušit vlasové folikuly a přispět k jejich oslabování.“ Kadeřnice doporučují nechat vlasy po mytí alespoň 15 až 20 minut odpočinout, ideálně zabalené do ručníku, který jemně odsaje přebytečnou vlhkost. Teprve když jsou vlasy jen lehce vlhké, je bezpečnější je rozčesat. Nejlépe prsty nebo hřebenem se širokými zuby. Ale co když máte husté nebo vlnité vlasy, které se bez česání okamžitě zacuchají? Pak zkuste osvědčený trik. Rozčesávejte je už ve sprše, ještě s naneseným kondicionérem nebo maskou. „Začněte od konečků a postupujte pomalu vzhůru. Vyhnete se zbytečnému lámání a maska zároveň lépe pronikne do struktury vlasu,“ radí Květa Šímová. Rozčesávání mokrých vlasů tedy není úplně zakázané, ale vyžaduje správný přístup. A hlavně jemnost. Vlasy a vitamíny: funguje to, nebo je to jen marketingový trik? Zdravé a husté vlasy nezačínají u kartáče, ale u talíře. Ať se nám to líbí nebo ne, výživa má na kvalitu vlasů zásadní vliv. První, co tělo při nedostatku živin "odstaví", jsou právě vlasy. Nejsou pro přežití prioritní, a tak se úbytek vitamínů a minerálů velmi rychle projeví na jejich kvalitě, začnou řídnout, lámat se nebo ztrácet lesk. „Vlasy jsou jako lakmusový papírek celkového zdraví,“ říká kadeřnice Kamila Sedláková. „Pokud klientka přijde s oslabenými vlasy a zároveň si stěžuje na únavu nebo problémy s pletí, vím, že je na čase, aby se podívala na to, co jí.“ Doplňky stravy mohou v mnoha případech pomoci, ale nejsou kouzelnou pilulkou. „Vitamíny jako biotin, zinek, vitamín D nebo skupina B skutečně podporují růst vlasů i kvalitu vlasové pokožky,“ vysvětluje Květa Šímová. „Ale musí se užívat s rozumem– ideálně po konzultaci s lékařem, který ověří, co tělu skutečně chybí.“