Další Soukupův skandál? Promotér Oktagonu: "Jeho gorily mě sbalily na ulici!"

12. 6. 2025 – 7:45 | Magazín | BS

Moderátor Survivoru a promotér Oktagonu přiznal velmi vyostřený konflikt s Jaromírem Soukupem

Pokud si podnikatel a bývalý mediální magnát Jaromír Soukup užívá veřejnou pozornost bez ohledu na to, v jakém je zrovna prezentován světle, musí být momentálně štěstím bez sebe. Jeho jméno se totiž v poslední době přetřásá v novinách prakticky dennodenně, jen většinou v ne úplně příjemných souvislostech.

Ať už jde o soudní tahanice s bývalkou, jiné soudní tahanice s jejím manželem, posměch moderátorů a promotérů za nepříliš přesvědčivý boxerský výkon v turnaji Clash... Nebo nové vyjádření promotéra Oktagonu a moderátora Survivoru Ondřeje Novotného.

Ondřej Novotný přijal pozvání do podcastu U kulatého stolu, kde zavzpomínal na ostrý konflikt s bývalým ředitelem TV Barrandov.

Soukup se prý nerozpakoval ho prakticky unést: „Když jsem dělal podcasty, tak jsem naložil Soukupovi za jeho boxerský falešný turnaje tak, že mě jeho gorily sbalily tehdy na ulici a dovezly mě k němu do kanclu, ať si to vyříkáme,“ prozradil.

Soukup, který se v té době angažoval i v politice a měl proto k mání nitky, za které mohl tahat, ho prý také připravil o práci: „Připravil mě o místo šéfredaktora v Eurosportu,“ prohlásil Ondřej. Mělo k tomu dojít v době, kdy Soukup fungoval na pozici náměstka ministryně školství, tedy v letech 2006 a 2007. „Když byl náměstek ministryně, tak samozřejmě tlačil,“ dodal Novotný.

Spor později vyšuměl do ztracena, ale úplně vřelí přátelé se z obou pánů nikdy nestali a nejspíš ani nestanou.

Soukup se k Novotnému vyjádřil naposled před rokem, když promotér kritizoval organizaci Clash, pro kterou Soukup boxuje: „Organizace Oktagon je dobrá a úspěšná. Ondřeje znám asi dvacet let, ale ten chlapec se evidentně zbláznil a úspěch mu zatemnil mozek,“ psal podnikatel na sociálních sítích.

„Řekl, že Clash of the Stars je cesta k zániku civilizace, já myslel, že to je třeba meteorit nebo výbuch obrovské sopky. To asi ne. Ondřej Novotný začíná mít dost,“ hartusil. Těžko říct, zda mu tehdy alespoň někdo vysvětlil rozdíl mezi meteoritem a meteorem...