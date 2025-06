Domácího mazlíčka jim aligátor odtáhnul ze zahrady. Jenže pak se to pro plaza zvrtlo

Co začalo jako klidný večer na verandě, se během několika vteřin změnilo v noční můru. V americkém Wesley Chapel na Floridě se odehrál děsivý útok, který mohl skončit tragicky. Do zahrady rodiny Alkhatibových doslova vtrhl obrovský aligátor, prorazil plot a zaútočil na jejich milovaného německého ovčáka Zeuse. Predátor po psovi okamžitě skočil, popadl ho za hlavu a táhl ho směrem k rybníku, kde se ho pokusil utopit a roztrhat. Zeus slyšel šramot na zahradě a bez zaváhání vyběhl skrz psí dvířka, aby prozkoumal, co se děje. O několik vteřin později už bojoval o život. „Najednou jsem ho přestala slyšet. Táta vběhl dovnitř a křičel: ‚Aligátor právě vzal Zeuse!‘ Je to tvrďák, ale v tu chvíli byl naprosto vyděšený,“ popsala zoufalou scénu Susan Alkhatibová.

Rodina se okamžitě rozběhla ven a v paprsku baterky spatřila šokující scénu: jejich pes, sevřený v aligátoří tlamě, se snažil zoufale vymanit. Krvácel a cloumal se v predátorově sevření. Pak ale přišel zázrak – aligátor ho znenadání pustil.

Pes s hlavou v čelistech aligátora unikl smrti. Veterinář byl v šoku

Zeus se snažil doplavat zpátky k rodině, ale byl vyčerpaný. „Volali jsme na něj, a když se přiblížil, byl už tak slabý, že jsme museli vlézt do rybníka a vytáhnout ho,“ řekla Alkhatibová. Její matka neváhala a vešla po pás do vody, aby psa zachránila. Okamžitě ho naložili do auta a odvezli na veterinární pohotovost.

Veterináři nemohli uvěřit, že přežil. „Ten aligátor minul jeho krční tepnu jen o milimetr. Vypadalo to, jako by měl Zeus celou hlavu v jeho tlamě. Že to přežil? To je zázrak,“ uvedl ošetřující lékař. Pes utrpěl těžké zranění čelisti, která byla vykloubená a posunutá. Veterinář ji musel ručně srovnat a zpevnit drátem. K tomu přibylo několik hlubokých bodných ran na krku. Zeus teď přežívá na tekuté stravě, kterou mu rodina podává injekční stříkačkou, a čeká ho další náročná operace. Po útoku musí nosit náhubek a jeho rekonvalescence potrvá měsíce.

Rodina je v šoku, aligátor stále na svobodě

Rodina je traumatizovaná a přiznává, že se doma už necítí bezpečně. Psí dvířka, kterými Zeus běžně chodil ven, jsou nyní pevně zavřená. „Ještě odpoledne jsme toho aligátora natočili, jak se potuluje u břehu. Nikdo nečekal, že večer doslova prorazí náš plot a zaútočí na psa,“ dodává Alkhatibová.

Na stránce GoFundMe, kde se snaží vybrat finance na Zeusovu léčbu, popsala rodina celou událost jako zázrak. „Zeus je bojovník. Děláme všechno, co můžeme, ale náklady jsou nečekané a vysoké. Chceme ho jen znovu vidět šťastného a zdravého,“ stojí v příspěvku. Dosud se podařilo vybrat přes 6 800 dolarů z cílových 10 000. Floridská komise pro ochranu ryb a přírody mezitím vyslala do oblasti odchytovou jednotku. Útočící aligátor se však zatím úspěšně vyhýbá dopadení a nadále představuje hrozbu. Až mrazivě reálná připomínka toho, že i v obyčejné americké čtvrti může číhat divoká a smrtící příroda.