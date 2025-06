5 tipů od profesionální kadeřnice: Jak proměnit šediny ve vaši největší přednost

7. 6. 2025 – 12:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Šedivé vlasy už dávno nejsou jen znamením stáří. Naopak, když se s nimi umí zacházet, dokážou dodat vzhledu šmrnc, eleganci a nezaměnitelný charakter. Jenže péče o ně má svá specifika. Jsou sušší, tvrdší a odrosty často neladí. Profesionální kadeřnice radí, jak se vyhnout efektu neupravenosti a místo boje se šedinami je proměnit v silnou stránku. S jejími tipy můžete zazářit stejně jako Meryl Streep v Ďábel nosí Pradu. Sebevědomě a stylově.

Ptáte se, proč je vlastně tak těžké šedivé vlasy upravit a co se s nimi po ztrátě pigmentu děje? Odpověď má profesionální kadeřnice Kamila Sedláková ze salonu Střihnem to, která se péči o zralé vlasy věnuje už řadu let.

„Jakmile vlas přijde o pigment, mění se nejen jeho barva, ale i struktura. Vlasy bývají křehčí, hrubší na dotek a často postrádají přirozený lesk. Navíc se snadněji lámou a hůře drží tvar – což klientky často frustruje. Ale i s takovými vlasy se dá pracovat, když víte jak na to,“ vysvětluje odbornice.Právě díky její zkušenosti přinášíme praktické rady, jak si šediny upravit tak, aby působily upraveně, svěže a stylově podobně jako u nepřehlédnutelné Meryl Streep.

Překrásný účes, který předvedla Meryl Streep ve filmu Ďábel nosí Pradu. | zdroj: Profimedia

Šediny jako přednost? - ano, stačí vědět, jak na ně

Nechte šediny zazářit. Stačí je umět správně podtrhnout. Nemusíte si hned barvit celou hlavu, často stačí chytrý zásah profesionála. „Drobné prosvětlení nebo ztmavení šedivých pramenů dokáže s vlasy i s obličejem zázraky. Dodá hloubku, strukturu a opticky omladí,“ říká kadeřnice Kamila Sedláková ze salonu Střihnem to.

Zvlášť u krátkých sestřihů se jemný melír stává silnou stylingovou zbraní. Stačí si pohrát s odstíny o tón světlejšími nebo tmavšími, než je vaše přirozená šedá. Výsledek bude působit přirozeně, ale přitom velmi efektně. Jen pozor na správný výběr. Příliš světlý tón může vaši pleť opticky vyprat, příliš tmavý zase přidat zbytečná léta.

Zvažte ikonický pixie střih - šedivým vlasům sedne dokonale

Krátký sestřih není jen odvážný krok, ale i praktické řešení. Vlasy se s ním lépe tvarují, snadněji udržují a díky lehkosti střihu působí celkový vzhled svěže a energicky. Navíc šediny s pixie střihem získávají na eleganci a moderním výrazu.

„Krátký střih dokáže krásně otevřít obličej a přitáhnout pozornost tam, kde ji chcete mít. K očím, úsměvu nebo lícním kostem,“ říká kadeřnice Kamila.

Nezapomeňte, že klíčem k dokonalému výsledku jsou i vhodné stylingové produkty, které dodají texturu a udrží tvar.

Dodejte vlasům hebkost a lesk pomocí keratinu

Šedivé vlasy často postrádají nejen barvu, ale i pružnost a lesk. Může za to úbytek keratinu – tedy bílkoviny, která zajišťuje pevnost a hladkost vlasového vlákna. Právě proto je keratinové ošetření skvělou volbou, pokud toužíte po uhlazených, poddajných a zdravě vypadajících vlasech.

„Klientky po ošetření často říkají, že svoje vlasy ani nepoznávají. Jsou jemnější, hladší a konečně drží tvar,“ potvrzuje kadeřnice ze salonu Střihnem to.

Nemáte-li chuť nebo rozpočet na profesionální kúru, sáhněte doma po kvalitní hydratační péči v podobě masek, šamponů či kondicionérů s obsahem keratinu nebo panthenolu a používejte je pravidelně. Výsledek vás mile překvapí.

Dopřejte šedinám čistotu a jas, ale s citem

Šedivé vlasy si zaslouží speciální péči – nejen tu hydratační. Naštěstí to nemusí být investice za tisíce. V drogeriích seženete kvalitní přípravky už kolem stovky korun. Pokud pravidelně používáte laky, tužidla nebo jiné stylingové produkty, neobejdete se bez šetrného čisticího šamponu. Ten odstraní nánosy a vrátí vlasům jejich přirozený lesk. Sáhněte po variantě bez sulfátů a používejte ji maximálně jednou měsíčně, nejlépe mimo období barvení.

Velmi důležitou součástí péče je také fialový šampon. Neutralizuje nežádoucí žluté či měděné tóny, které se v šedinách často objevují kvůli chlorované vodě nebo slunci. „Kvalitní fialový šampon s obsahem přírodních olejů udrží barvu čistou a vlasy hebké,“ doporučuje odbornice Kamila.Používejte ho zhruba jednou týdně a vaše šediny získají zdravý, zářivý vzhled.

Šediny, které mají styl: spojte správný střih s doplňkem a zazáříte

Šedivé vlasy mají přirozenou eleganci, ale aby skutečně vynikly, potřebují dobrý střih a chytrý styling. Právě doplňky dokážou dodat šmrnc, zvýraznit rysy obličeje a podpořit celkový vzhled. A když víte, co s čím kombinovat, výsledek může být úchvatný.

„Šediny jsou krásné samy o sobě, ale když je doplníte stylovým detailem, získají novou energii. Je to jako když obléknete šaty, které vám opravdu sedí – najednou se rozzáříte,“ říká Kamila Sedláková.

zdroj: Midjourney

Tři ideální střihy a k nim ladící doplňky:

Střih s ofinou – ofina dokáže zjemnit výraz, zakrýt vrásky na čele a dodat účesu mladistvý nádech. Skvěle vynikne s výraznou čelenkou nebo sponkami s perličkami, které zároveň udrží ofinu na místě a dodají celému looku noblesu. Francouzský bob – nadčasový střih, který rámuje obličej a působí jemně. Skvěle si rozumí s barevnou hedvábnou šálou uvázanou kolem hlavy nebo s decentním kloboukem na jarní procházku. Stačí pár vln a máte sofistikovaný look. Polodlouhé mikádo – ideální pro ženy, které se nechtějí vzdát délky. Vlasy můžete stáhnout do nízkého culíku a ozdobit ho velkou mašlí nebo saténovou stuhou. Elegantní a přitom hravé – přesně tak, jak šediny umí být.

Ať už máte vlasy krátké nebo delší, nebojte se doplňků. Právě ony podtrhnou vaši osobnost i přirozenou krásu šedin.