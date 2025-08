K nepoznání! Legendární bavič zhubl a přestal pít. Důvod je prostý

3. 8. 2025 – 9:00

Slavnému komikovi to nebývale sluší a poděkovat může jediné osobě.

Bude to nejspíš už přes rok, co si legendární bavič Richard Genzer našel novou lásku.

Moc o ní nemluví, moc se s ní ani neukazuje, ale třeba před čtyřmi měsíci se účastnil charitativní akce, kde s úsměvem připustil, že má doma parádní ženu, kterou si nemůže vynachválit. A že je vlastně úplně šťastný.

A již v tu dobu naznačoval, že novou partkerku miluje tak moc, že nemá problém pro ní učinit jisté ústupky: „Já jsem se přestěhoval na Prahu 6 a jsem tam hodně spokojený. Ona je z Prahy 6, tak jsme si to tak nějak vyhlídli tam. Ona se tam vrátila po letech a mně to je jedno, já s ní budu bydlet kdekoliv,“ hlásil.

Kdo by snad ještě pořád pochyboval, že to myslel vážně a že mu vztah mimořádně prospívá, může se podívat, jak to Richardovi po několika měsících sekne.

„Mám skvělou přítelkyni a jsem s ní rád doma. Právě kvůli ní jsem se rozhodl zhubnout a omezit alkohol. Ne, že bych přestal pít, ale už nechlastám,“ prozradil bavič Blesku.

Víceméně to samé prohlašoval i nedávno pro Super.cz: „Snažím se nepít a musím říct, že je to fajn. Občas se napiju, ale už to není, co to bývalo. Mojí nové přítelkyni víno nevoní, tak jsem ho přestal pít. Kořalku pít nechci a pivo mi nechutná. Takže jsem se vlastně dopracoval k moštu.“

„Je to kvůli holce, ale i kvůli věku. Změnil jsem se, už jsem starý chlap a kamarádi chodí do hospody beze mě. Zhubnul jsem a splasknul a je mi fajn. Fakt je mi teď krásně,“ pochvaloval si.

Nemluví do větru, od pohledu zkrátka a dobře vypadá líp než dřív, jak ostatně můžete posoudit sami na úvodní fotce.