Jste v režimu DPI? Nezapomeňte včas přejít k novému dodavateli

Od října minulého roku ukončilo činnost hned několik dodavatelů energií a více než 900 tisíc odběratelů se ocitlo v režimu DPI (dodavatele poslední instance). Aktuálně si již většina z nich našla nového dodavatele energií, u kterého přešli na běžné produkty. Jsou však stále zákazníci, kteří v cenově nevýhodném režimu DPI setrvávají. Zůstat v něm však mohou maximálně šest měsíců. Po jejich uplynutí se dostanou do neoprávněného odběru a hrozí jim riziko přerušení dodávek energií.

Zákazníkům v režimu DPI tak doporučujeme přechod k novému dodavateli co nejdříve.

Díky včasnému přechodu se vyhnete tzv. neoprávněného odběru, který následně může vést až k odpojení daného odběrného místa od energií.



Níže uvádíme seznam dodavatelů, kteří svou činnost ukončili a jejichž zákazníci automaticky přešli do režimu DPI. Termín, do kterého si zákazníci musí najít nového dodavatele je uveden v druhém sloupci.



zdroj: Archiv



Při výběru dodavatele nemyslete jen na cenu, ale také na férové jednání a zákaznickou péči

Na energetickém trhu se stále pohybuje velké množství dodavatelů energií a zákazníci mají skutečně z čeho vybírat. Aktuálně je v České republice 123 dodavatelů elektřiny

a 76 dodavatelů zemního plynu.



Nejen proto je důležité být při výběru dodavatele skutečně pečlivý. Pro mnoho zákazníků je stále nejdůležitější cena. Ne vždy však bývá nejlevnější nabídka ta nejlepší. Někteří z dodavatelů například své nabídky uvádí s cenou bez DPH a tak při prvním vyúčtování můžete být nemile překvapeni. Proto se před podpisem smlouvy ujistěte, zda jsou ceny uvedeny včetně DPH a tato cena je konečná.



Další kritérium, na které je důležité myslet, je druh smlouvy a obchodní podmínky. Dodavatel vám může nabídnout smlouvu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Smlouvu na dobu určitou dodavatelé nejčastěji nabízí na 1, 2 nebo 3 roky, což je dle novely energetického zákona maximální možná doba. Tento typ smlouvy můžete vypovědět pouze k jejímu datu konci, jinak vám může dodavatel vystavit sankce za její předčasné ukončení. Ukončit smlouvu na dobu neurčitou je poněkud snazší a vypovědět ji můžete kdykoliv s tříměsíční výpovědní lhůtou, která je dána zákonem.



Při výběru nového dodavatele myslete také na kvalitu zákaznické péče, pověst a stabilitu dodavatele, ale také férový přístup k zákazníkům. Pro někoho může také rozhodujícím faktorem i to, zda by dodavatele energií doporučili samotní zákazníci nebo známí.

Více informací najdete zde.



Všechna zmíněná kritéria byla také součástí výzkumu agentury STEM/MARK, který hodnotil spokojenost s dodavatele energií. Výsledky celého průzkumu si můžete přečíst zde.