Krásná herečka Veronika Čermák Macková má mnoho talentů, ale vaření mezi ně prý nepatří

Herečka Veronika Čermák Macková, známá mimo jiné z oblíbeného seriálu Ulice, je žena mnoha talentů, ale vaření mezi ně podle jejích vlastních slov nepatří. Přestože se blíží Vánoce, kdy se mnoho domácností promění v kulinářské dílny, Veronika se k plotně příliš nehrne. Příprava štědrovečerní večeře je u nich doma spíše týmovou záležitostí, na které se podílí společně se svým manželem, hercem Hynkem Čermákem. Pro Veroniku je totiž vaření spíše ztrátou času, který by mohla věnovat jiným činnostem.

Káva? Ano, ale s mírou

Veronika přiznává, že není velkou milovnicí kávy, ale občas si ji dopřeje.

„Kávu si dávám jednou denně, většinou ráno. Nejsem na ni nijak závislá, ale když už si ji připravím, ráda si ji ozvláštním kokosovým mlékem,“ říká herečka. Její oblíbenou variantou je cappuccino s kokosovým mlékem, které považuje za malý gurmánský zážitek.

Jednoduchost v kuchyni

Pokud jde o jídlo, Veronika má jasno – její nejoblíbenější pokrm jsou špagety Aglio olio. „Je to jednoduché jídlo, ale jeho příprava není tak snadná, jak by se mohlo zdát. Když ho někdo umí dobře připravit, je to opravdu lahůdka,“ vysvětluje. Sama však přiznává, že v kuchyni netráví příliš času. „Nejsem typ ženy, která by doma neustále vařila nebo pekla. Moc mi to nejde a hlavně to považuji za ztrátu času. Raději si zajdu někam na jídlo, nebo se o vaření podělíme s manželem,“ dodává.

Vánoční přípravy bez stresu

Ani během Vánoc se Veronika nepřemění v tradiční hospodyňku. „Na Vánoce se u nás nic moc nemění.

Výhodou je, že nejím sladké, a ani moje okolí na sladkosti moc není, takže nemusím péct cukroví,“ říká s úsměvem. Příprava štědrovečerní večeře je u nich doma spíše společnou aktivitou. „Bramborový salát připravujeme společně, stejně jako další části večeře. Je to týmová práce,“ uzavírá herečka.

Veronika tak ukazuje, že i bez velkého nadšení pro vaření lze zvládnout domácí povinnosti s nadhledem a rozdělit si je s partnerem. Důležité je, aby si každý našel svůj způsob, jak si užít nejen Vánoce, ale i každodenní život.