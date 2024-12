Josef Abrhám by oslavil 83 let. Rodina i veřejnost na něj zavzpomínala. Kdy bude herec pohřbený?

Josef Abrhám, významná osobnost českého herectví, by ve středu oslavil své 83. narozeniny. Tento oblíbený herec, který zanechal nesmazatelnou stopu v české kinematografii, zemřel 16. května letošního roku. Jeho odchod přišel necelý rok po smrti jeho milované manželky, herečky Libuše Šafránkové. V rodných Kunovicích ve Zlínském kraji na něj lidé stále vzpomínají s úctou a láskou.Josef Abrhám mladší, syn zesnulého herce, nyní upřesnil plány ohledně pohřbení svého otce. Podle jeho slov si Josef Abrhám přál být pohřben právě v Kunovicích, kde se narodil a kde má rodina své místo posledního odpočinku. Tento záměr by se měl uskutečnit na jaře příštího roku. „Táta nám samozřejmě chybí.

Hodně na něj vzpomínám. Bude pohřbený v Kunovicích. Původně jsme to chtěli stihnout do Dušiček, ale kvůli rodinným událostem, včetně přírůstku do rodiny, jsme to nezvládli. Jakmile to technicky zvládneme, pohřeb proběhne, pravděpodobně na jaře,“ sdělil Josef Abrhám mladší.

Kunovický hřbitov, kde je rodinné místo Abrhámových, je pro místní obyvatele symbolem spojení s jejich významným rodákem. Mnozí by si přáli, aby byl Josef Abrhám pohřben právě zde, což odpovídá i jeho přání. „Určitě by bylo dobré, kdyby tady byl. A prý si to i přál,“ uvedla jedna z místních obyvatelek v anketě CNN Prima NEWS.

Ani v den jeho nedožitých narozenin na něj Kunovice nezapomněly. Lidé vzpomínali na jeho přínos české kultuře i na jeho osobní vazby k rodnému městu. „Jsem pyšný, že tady žil. Byl to výborný herec, měl jsem ho rád,“ řekl jeden z dotazovaných. Starosta Kunovic, Pavel Vardan, také vyjádřil obdiv k hercově osobnosti: „Vzpomínky na významného rodáka a skvělého českého herce jsou jen ty nejlepší. Pan Abrhám měl ke Kunovicím velmi blízko.“

Na Josefa Abrháma vzpomínají nejen jeho blízcí, ale i přátelé z dětství. Karel Koníček, jeho známý, sdílel osobní příběh: „Chodil jsem se s ním koupat do cihelny. Když jsem byl menší, jeho pes mě kousl do nohy. Pepík mě pak vezl na kole k doktorovi. Mám tam dodnes jizvu, takže na něj mám vzpomínku na celý život.“

Josef Abrhám a jeho manželka Libuše Šafránková, která byla rovněž ikonou českého herectví, se za svého života domluvili, že každý bude pohřben ve svém rodném městě. Libuše Šafránková odpočívá v Šlapanicích u Brna, zatímco Josef Abrhám bude uložen v Kunovicích. Oba hřbitovy jsou od sebe vzdálené 68 kilometrů, což symbolicky spojuje jejich životní příběhy i po smrti.