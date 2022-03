Policie dopadla žáka SOU, který dnes v Praze 4 zabil mačetou učitele

Tragédie se dnes před polednem odehrála ve Středním odborném učilišti v Ohradní ulici v Praze 4, kde jednoho z učitelů zabil mačetou jeden ze studentů. Policie pachatele dopadla, nikdo další zraněn nebyl.

„Zdá se, že se jedná o konflikt mezi učitelem a žákem,“ potvrdil ministr školství Petr Gazdík, který dorazil na místo.

Pachatel z místa činu utekl. Do pátrání po něm nasadila policie stovky lidí i vrtulník a asi za hodinu jej dopadla. Škola je po incidentu zavřená, jméno ani věk pravděpodobného pachatele policie nesdělila.

Mluvčí záchranné služby Jana Poštová řekla, že záchranná služba vyjížděla před polednem k pacientovi po napadení mačetou. I přes veškerou snahu záchranářů se nepodařilo jeho život zachránit a zraněním na místě podlehl, uvedla.

Zprávou o násilné smrti jednoho z učitelů pražské střední školy jsem upřímně zdrcen. Doufám, že policie tento odporný čin co nejdříve vyšetří a viník bude náležitě potrestán. Chci vyjádřit upřímnou soustrast rodině pana učitele a stejně tak podporu jeho kolegům a žákům. — Petr Gazdík (@petrgazdik) March 31, 2022

Podle Gazdíka měl žák zřejmě s učitelem konflikt, patrně kvůli středečnímu studijnímu neúspěchu. Ministr vyjádřil také upřímnou soustrast pozůstalým. „To je něco, co se nemělo stát, musíme to vyhodnotit nějakou hlubší analýzou,“ dodal.

Školy jsou nyní podle Gazdíka z hlediska bezpečnosti vybaveny dostatečně. „Může to být výsledek covidu, může to být důsledek mnoha dalších věcí. Tento případ bohužel nechvalně vejde do dějin českého školství,“ dodal ministr s odkazem na epidemii koronaviru, která výrazně omezila provoz českých škol.

„Byl to náš vyučující, dlouholetý pedagogický pracovník. A údajně to byl náš student (který na učitele zaútočil,),“ uvedl ředitel učiliště Karel Dvořák, který je zároveň předsedou Sdružení učňovských zařízení v České republice.

Střední odborné učiliště v Ohradní ulici nabízí vzdělání například v oborech automechanik, elektromechanik, truhlář nebo zámečník.