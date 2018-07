Jsou snad komunisté demokrati?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Trilobity najdete nejen v barrandovské skále, ale také o kousek dál po proudu Vltavy – ve sněmovně. Pravidelně tam docházejí komunističtí poslanci, vykopávky z doby totality (pozdní čtvrtohory).

Andrej Babiš v rozhovoru pro MF Dnes (tady) pravil: "KSČM je přece dneska demokratická strana."

Leckoho tím nazvedl. Přesto se s ním dá souhlasit.

Strana je řádně zaregistrovaná: Její program není v rozporu s ústavou a stranické stanovy splňují zákonné požadavky.

Babiš však řekl jen půl pravdy. Tady je druhá polovina: To, že je strana označována přívlastkem demokratická, neznamená, že její členové jsou demokraté, kteří mají zájem na demokracii.

KSČM je skanzenem staromilců, kteří usilují o rehabilitaci marxismu, komunistických udavačů, fízlů, lhářů, tmářů, stoupenců zadrátovaných hranic a starých (předlistopadových) pořádků. Jejich stalinistické choutky naštěstí účinně brzdí jak ústava, tak politický systém i politická realita – s patnácti poslanci a poslankyněmi si vysoké cíle dávat nemůžete.

Není nicméně na škodu připomenout si některé z komunistických "demokratů":

Práskač ze staré školy

Šéf komunistů z Čech a Moravy Vojtěch Filip je prvním místopředsedou sněmovny. Poděkovat za to může vděčnému Babišovi, jehož koaliční vládě zajistil důvěru.

Filip, člen předlistopadové Komunistické strany Československa (KSČ), v osmdesátých letech minulého století donášel komunistické policii (StB) pod krycím jménem Falmer. Ze svazků Státní bezpečnosti vyplývá, že jako ideologický spolupracovník, jinak řečeno udavač, byl finančně odměňován.

Tvrdí, že neví, komu informace předával. Že by ho nezajímalo, od koho dostává peníze? Že by byl tak kolosální pitomec, kterému to nedošlo?

Standa proti rozvracečům

Komunistou ze staré předlistopadové školy je také poslanec Stanislav Grospič. Nevyniká řečnickými schopnostmi. Přesto je tento předseda mandátového a imunitního výboru častým hostem debat v České televizi, kde působí jako neohrabaná vykopávka z normalizační éry.

Tento stínový ministr spravedlnosti KSČM se blýskl v rozpravě k návrhu zákona o třetím (protikomunistickém) odboji. "Nebyl třetí odboj... šlo o rozvracení státu placené západními centrálami," mudroval od řečnického stolku sněmovny.

Poslankyně Miroslava Němcová reagovala tím, že přečetla čísla z pamětní desky obětem komunismu v Praze na Újezdě: "205 486 lidí odsouzeno, 248 popraveno, 4500 jich zemřelo ve věznicích, 327 zahynulo na hranicích, 170 938 emigrovalo." Grospič na to reagoval úšklebkem.

Natvrdlá Mlátička

Další komunistický trilobit, Zdeněk Ondráček, je ve sněmovně známý pod přezdívkou "Mlátička". Hotový frontový bojovník. Koncem osmdesátek bojoval za komunismus i za socialistické zřízení s obuškem v ruce. Oháněl se s ním v lednu 1989 proti "antisocialistickým živlům" jako člen pohotovostního pluku SNB.

V rozhovoru pro časopis Mladý svět tento hrdina komunistické éry vypověděl o svém hrdinském počinu – demonstrující dívku, která na něj plivla, praštil obuškem. Nejvíc však proslul rozhovorem v Československé televizi, kde jako mladý policista líčil tehdejší zásahy jako boj s hordami ozbrojených násilníků (zde).

"Měli řetězy rozkovaný, co já jsem viděl, na kterých byly na konci navařený ocelový kuličky, to většinou ty, jak se říká, pankáči, tydlety mladý skupiny, který to nosily po kapsách, boxery, takovýhle věci měli u sebe, i kudly, zbraně, třeba jehlice na pletení, navařený očko na ní…," blábolil.



Dost na to, aby se na věčné časy znemožnil. Přesto voliči v Královéhradeckém kraji Ondráčka opakovaně vysílají do sněmovny.

Za zásluhy o socialistický pořádek komunisté nominovali Ondráčka do kontrolní komise pro Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). Sněmovna ho do ní dokonce zvolila. Jenže po protestech, které to vyvolalo, Ondráček na funkci rezignoval.

Uražen pak jako jediný z komunistických poslanců odmítl vyslovit důvěru Babišově vládě.

Vítač okupantů

Zastáncem starých pořádků je komunistický ideolog Josef Skála (na titulní fotografii). O jeho smýšlení vypovídá už krycí jméno, které získal jako důvěrník StB – Josif, podle křestního jména diktátora. A také dochovaná složka Státní bezpečnosti.

Skála, kdysi reportér kolaborantského rádia Vltava, se v ní chlubí: "Internacionální pomoc SSSR a ostatních socialistických zemí v srpnu 1968 jsem přivítal s nadšením a ulehčením. Sovětská vojska jsem uvítal za úsvitu na ruzyňském letišti."

Josif je bezkonkurenčně nejzdatnějším řečníkem mezi komunisty. Přestože po loňských volbách vypadl ze sněmovny, zůstal jednou z nejvýraznějších figur KSČM.

Rudá Marta



Stejně jako soudruh Josif Skála vypadla vloni ze sněmovny také Marta Semelová. Soudružka učitelka, přezdívaná pro svůj světonázor "Rudá Marta", o sobě dala vědět mimo jiné tvrzením, že proces s Miladou Horákovou nebyl zinscenovaný. V ČT24 zpochybnila, že přiznání Horákové ve vykonstruovaném politickém procesu bylo vynucené. "Za politického vězně se mnohdy považují lidé, kteří byli ne politickými vězni, ale prostě měli za sebou obyčejnou kriminální činnost," pravila.

Ve volební kampani opakovala, že za komunistů si Češi užívali svobody a spravedlnosti, že Klement Gottwald udělal mnoho dobrého a že Sověty vedená invaze Varšavské smlouvy do Československa byla internacionální pomocí. Vasila Biľaka, signatáře zvacího dopisu vojskům Varšavské smlouvy, Rudá Marta označila za "kladnou postavu československých dějin".

Památný výrok pronesla také u Gottwaldova hrobu, kde se komunisté scházejí při výročí úmrtí komunistického vůdce. "Únor 1948 a následující období čtyřiceti let nebylo zločinným režimem, ten nastal až po roce 1989," prohlásila.

Vtipálek

Nikdo mu tak ve sněmovně neříká, přesto by tato přezdívka Pavlu Kováčikovi padla. Ne že by měl předseda poslaneckého klubu smysl pro humor. Dokáže ale pobavit – nechtěnými připomínkami komunistických časů, na které nostalgicky vzpomíná.

V roce 2007 při rozpravě omylem sněmovnu oslovil "soudružky a soudruzi". Vloni v prosinci při volbě šéfa sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů zase pravil: "Nikdy jsme nikoho nekádrovali!"

Vyvolal tím bouři smíchu - zejména mezi dříve narozenými. V anketě, kterou pořádají Český rozhlas Plus a server iROZHLAS.cz, získal anticenu "Výrok roku".

Dodatečně blahopřejeme!