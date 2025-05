Chystají se noví Snowboarďáci? Kotek s Mádlem už souhlasili!

4. 5. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková

Od uvedení legendární komedie uplynulo přes dvacet let. Nyní se ale podle všeho schyluje k velkému návratu.

Kultovní filmová komedie Snowboarďáci dorazila do kin již před 21 lety a při ohlédnutí musíme přiznat, že se zkrátka vážně jednalo o jeden z lepších českých filmů. Některé vtipné scény slyšíme citovat dodnes a film také prakticky nastartoval kariéru Vojtěcha Kotka i Jiřího Mádla. A nesmíme samozřejmě zapomenout ani na skvělou Lucii Vondráčkovou.

O něco později přišli ještě vcelku povedení Rafťáci, ale po plnohodnotném, opravdovém pokračování Snowboarďáků se zem slehla. Pokud byste si však mysleli, že vzhledem k tomu, že pánům už táhne na střední věk (Kotkovi je 37, Mádlovi 38) a oba mají vlastní projekty a práci, teenagerská komedie už se zkrátka nikdy vrátit nemůže, byli byste na omylu.

Režisér Karel Janák totiž prozradil, že nové Snowboarďáky vyrobit chce. A myslí to zcela vážně: „Od Snowboarďáků a Rafťáků už uplynulo tolik let… Hrozně rád bych udělal něco, co by na to navázalo, jakoby trojku, ale nebyla by to teenagerovská komedie, protože by se šlo s postavami i jejich věkem. Chtěl bych, aby mi tam hráli Vojta Kotek i Jirka Mádl, už jsem se s nima o tom bavil. Počítáme, že bychom točili příští rok, už mám napsané tři čtvrtiny scénáře, který je vtipný, ale není o teenagerech, ale o chlapech, co ještě moc nedospěli,“ prozradil jen tak mezi řečí v rozhovoru s redaktorem Blesku.

Janák si od nového filmu slibuje nové dobrodružství a nechce, aby postavy po dvaceti letech jen uvízly v patosu nostalgie: „Rozhodně bych nechtěl, aby to bylo jen vzpomínání a film o tom, že něco hezkýho už bylo. Chtěl bych, aby to bylo úplně nový dobrodružství, které bude ještě lepší než Snowboarďáci a Rafťáci a postavy by to nejlepší měly prožít právě v tomhle novým filmu. Bylo by hezký, kdyby to byla další komedie s Vojtou a Jirkou a budou si ji moct užít nejen teenageři, ale i lidi, kteří s nima už trošku zestárli,“ plánuje.

Inu, zní to dobře, nezbývá než jen popřát úspěch a jistou režisérskou ruku. Snowboarďáci by si povedené pokračování rozhodně zasloužili.