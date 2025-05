Už je to tu zas! Polonahá režisérka tentokrát provokovala padajícími kalhotami a odhaleným klínem

4. 5. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Na premiéru lechtivého snímku si notorická provokatérka samozřejmě nemohla obléct nic umírněného.

Režisérka Eva Toulová pevně svírá žezlo krále ujetých outfitů, ve kterých navíc s oblibou odhaluje tolik těla, kolik jen může. Dělá to zcela schválně, provokuje (a úspěšně, nutno dodat) a v odhalených modelech jí je dobře, přiznala nedávno pro eXtra.cz.

Polosvlečené kreace obléká k předávání cen i na premiéry vážných filmů, nikoho proto nemohlo překvapit, že si pořádně ostrý model vzala i na premiéru nového filmu Kde končí láska. Snímek se odehrává v prostředí swingers klubů a o odhalená těla v něm opravdu není nouze. Atmosféra na premiéře se nesla v podobném duchu – však u kterého filmu asistují hostesky v erotickém spodním prádle?

Toulová se nicméně nenechala zahanbit, a byť hosteskám nemohla konkurovat výškou, v ploše odhalené kůže se mohla rovnat naprosto směle. Oblékla síťované body s páskou přes prsa a k němu tepláky proklatě nízko, které sloužily výhradně jako dekorace, protože nezakrývaly naprosto nic.

A nakonec co by ne. Eva provokuje prakticky pokaždé, když vytáhne paty z domu (a občas k tomu ani nemusí chodit ven, viz její velikonoční snímek) a vypadá to, že ji to jaksepatří baví.

zdroj: Profimedia.cz