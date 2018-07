Ťok sáhl do dozorčí rady ČD, komunisté se zlobí

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Odvolání šéfa dozorčí rady Českých drah Milana Ferance a dalších čtyř členů ministrem dopravy Danielem Ťokem pořádně rozlítilo komunisty. Předseda KSČM Vojtěch Filip kvůli tomu žádá schůzku s premiérem Andrejem Babišem. Nově obsazená rada v čele s exministrem dopravy Petrem Moosem má za úkol změnit management ČD.

Vedle Moose, který učí na Dopravní fakultě ČVUT, jsou novými členy dozorčí rady Karel Pospíšil z VUT Brno, Josef Kolář z Fakulty strojní ČVUT, Lukáš Týfa z Fakulty dopravní ČVUT a ředitel kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny Jan Štrof. Členy rady zůstávají Jan Pejša, Vladislav Vokoun a Antonín Leitgeb z Odborového sdružení železničářů (OSŽ) a dopravní odborník Vojtěch Kocourek. Vedle Ferance řídící výbor odvolal Jana Harta, Antonína Tesaříka, Tomáše Révezse a Milana Kucharčíka.

Ťok řekl, že chtěl dozorčí radu obměnit už dříve, ale čekal na vyslovení důvěry vládě. Do rady dosadil odborníky, nikoliv členy na základě politického zadání, uvedl. "Potřebujeme profesionální manažery, kteří se dobře připraví na liberalizaci železniční dopravy, ke kterému jsme vázáni evropským železničním balíčkem. Změnou dozorčí rady zároveň postupně plníme vládní programové prohlášení, že mají být České dráhy řízeny efektivně a že musí fungovat jako apolitický subjekt," uvedl ministr.

Komunisté mluví o čistce

Dění v Českých drahách kritizoval a označil za čistku předseda komunistů Vojtěch Filip. Zopakoval, že bude tlačit na odchod ministra Ťoka z funkce. Zda to bude mít účinek, nechtěl komentovat. "Nemyslím si, že věci, které mají být řešeny od roku 2033 a mají být spuštěny v roce 2023, by měla Česká republika v rámci liberalizace řešit už v roce 2018. Považuji to za naprosto předčasné a nemístný tlak na krajské samosprávy," řekl novinářům během zasedání výkonného výboru KSČM. Změny podle něj povedou k tomu, že si budou muset kraje zařizovat dopravu na železnici samy.

"Já v každém případě nesouhlasím s jeho krokem, který míří k destabilizaci národního dopravce," uvedl později Filip s tím, že o věci chce jednat s premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem. S Ťokem se Filip už sešel v posledním červnovém týdnu, ale konzultovali podle něj pouze pořadí priorit resortu. Znovu má s šéfem resortu schůzku naplánovanou na příští týden.

Odbory bez názoru

Odvolaný Feranec, poslanec za vládní hnutí ANO, řekl, že plně respektuje rozhodnutí řídícího výboru. Je to plné právo vlastníka společnosti, kterou je v případě Českých drah stát, uvedl. Důvody změn ve vedení dopravce zatím Feranec nechtěl příliš komentovat, podle něj však management vždy postupoval tak, aby chránil zájmy podniku. Moos zatím výsledky dnešního jednání výboru nekomentoval, chce počkat až na další oficiální kroky ministerstva dopravy. O bližších plánech ministra zatím více neví, řekl.

Změny uvnitř státního dopravce pečlivě sledují i odbory. Předseda Odborového svazu železničářů (OSŽ) Martin Malý je však zatím blíže hodnotit nechtěl, dokud se s plány ministerstva a novými členy v dozorčí radě plně neseznámí. "Samozřejmě se obáváme, aby velké změny nevedly k destabilizaci podniku, ale na hodnocení, zda jde o pozitivní, nebo negativní krok, je ještě brzy," řekl Malý.

České dráhy v loňském roce hospodařily se ziskem 984 milionů korun, meziročně o 102 miliony korun vyšším. K zisku po mnoha letech přispěla i osobní doprava, která zaznamenala čistý zisk šest milionů korun. V současnosti České dráhy zaměstnávají zhruba 15 tisíc lidí. Loni vlaky dopravce přepravily necelých 175 milionů cestujících. Dozorčí rada podniku schvaluje roční podnikatelský plán Českých drah včetně strategie a rozpočtů a uděluje předchozí souhlas nakládání s majetkem podniku.