Jourová: Když se k lidem dostanou jen manipulace a dezinformace, není divu, že jim uvěří

Větší množství skutečně ověřených informací by si na internetu přála místopředsedkyně Evropské komise (EK) Věra Jourová. Novinářům to řekla po schůzce se slovenským premiérem Ľudovítem Ódorem, podle něhož prý jeho země boj proti dezinformacím zanedbala.

„Bylo by dobré, kdyby měli slovenští občané lepší možnost výběru a volby. Pokud se k nim dostávají jen manipulativní zprávy a dezinformační kampaně, tak není divu, že jim mají tendenci uvěřit. Byli bychom rádi, kdyby se na internetu objevovalo více ověřených zpráv,“ řekla Jourová.

Podle Jourové, která má v komisi na starosti hodnoty a transparentnost, neznamená důraz na šíření ověřených faktů snahu o cenzuru či zásahy proti zveřejňování názorů.

„Jsme už několik let svědky toho, že se přes digitální platformy šíří do naší společnosti velký objem nelegálního obsahu. Zároveň vidíme, že se zvyšuje vliv dezinformací, respektive manipulace,“ uvedla Jourová. Dodala, že dezinformace provázely také kampaň v českých prezidentských volbách a v této souvislosti byl patrný vliv Kremlu. „To, co zafungovalo, byla péče nezávislých médií, občanské společnosti, expertů,“ uvedla.

Slovensku by podle Jourové pomohlo vzdělávání lidí k mediální gramotnosti a informovanost tak, aby nevěřili, že je pravdivé všechno, co si na síti přečtou.

Ódor řekl, že Slovensko v posledním desetiletí zanedbalo boj proti dezinformacím a že ohledně šíření hoaxů není jeho země v lichotivé pozici. „Nemyslím si, že máme mnoho občanů s extremistickými názory. Tito lidé dostávají jednostranné informace a jednoduše neumějí správně vyhodnotit, jaká je skutečná situace,“ uvedl. Boj proti dezinformacím a hoaxům označil za jeden z hlavních záměrů své úřednické vlády, která nastoupila do úřadu v polovině května a která má dovést zemi do zářijových předčasných parlamentních voleb.