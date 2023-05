Twitter opouští kodex EU proti dezinformacím. Neschováte se, vyhrožuje eurokomisař

„Twitter opouští dobrovolný kodex EU proti dezinformacím. Závazky však zůstávají. Můžete utíkat, ale nemůžete se schovat,“ napsal Breton na twitteru. Připomněl také, že od 25. srpna bude boj proti dezinformacím podle nového unijního Aktu o digitálních službách (DSA) povinností, kterou jsou evropské orgány připraveny vymáhat. Firmám v případě jeho nedodržování hrozí značné pokuty.

Twitter leaves EU voluntary Code of Practice against disinformation.



But obligations remain. You can run but you can’t hide.



Beyond voluntary commitments, fighting disinformation will be legal obligation under #DSA as of August 25.



Our teams will be ready for enforcement.