Ruský exprezident Medveděv vyhrožoval Dominiku Haškovi. Ten vše řeší s policií

23. 4. 2025 – 14:01 | Zpravodajství | Alexej Chundryl

Bývalý hokejista Dominik Hašek bere situaci po výhrůžkách někdejšího ruského prezidenta a premiéra Dmitrije Medveděva velmi vážně a je ve spojení s ministerstvy zahraničí, vnitra i policií.

Sdělil to dnes ČTK. Slavný brankář ocenil podporu premiéra Petra Fialy (ODS), ministrů zahraničních věcí Jana Lipavského (nestr.) a vnitra Víta Rakušana (STAN), kteří Medveděvovy výroky odsoudili. Medveděv podle agentury TASS slavnému brankáři doporučil opatrnost při přecházení silnice a to, aby nepil pivo na neověřených místech. Rakušan uvedl, že stát v případě potřeby může poskytnout Haškovi nezbytnou ochranu.

Hašek nedávno napsal lídrům Mezinárodního olympijského výboru a Mezinárodní federace ledního hokeje dopis, ve kterým s odkazem na dřívější výroky uvedl, že Medveděv mu veřejně vyhrožuje vraždou. Medveděvův asistent poté agentuře TASS řekl, že podle místopředsedy ruské bezpečnostní rady trpí Hašek rusofobií v podobě bludů o pronásledování. "Doporučil bych mu, aby opatrněji přecházel silnici, nepil pivo na neověřených místech a pravidelně navštěvoval psychiatra," citoval asistent Medveděva.

Hašek dnes ČTK napsal, že opětovné výhrůžky zaregistroval a situaci bere velmi vážně. "Chtěl bych především poděkovat běžným lidem a politikům za obrovskou podporu, které se mi okamžitě dostalo a stále dostává," uvedl. Za nejdůležitější označil podporu premiéra a ministrů zahraničí a vnitra. "Obě ministerstva berou výhrůžky velmi vážně a s oběma ministerstvy jsem ve spojení a jsem již i ve spojení i s policií ČR," uvedl. Další vyjádření by nyní nepovažoval za vhodné, plánuje ho vydat až v příštích dnech.

Fiala na síti X napsal, že podobné výhrůžky jsou absolutně neakceptovatelné. "Od jejich autora však nejsou nijak překvapivé. Není ale možné nad nimi mávnout rukou. Medveděv není soukromá osoba, ale vysoký představitel Ruska. Znovu tak potvrzuje agresivní a nebezpečnou podobu ruské politiky," uvedl předseda české vlády.

Lipavský uvedl, že za Haškem stojí. "Medveděv si myslí, že je normální sprostě vyhrožovat člověku, který se nebojí odsoudit válku Ruska a bojovat proti zneužívání sportu pro propagaci této války," dodal. Primitivní zastrašování je podle něj normální v putinovském Rusku, ne však v civilizovaných zemích.

Rakušan napsal, že mezi Východem a Západem je neviditelný kulturní poledník. "Na západ od něj je nepředstavitelné, že by vládní představitel vyhrožoval občanům smrtí, na východ od něj je to běžné, jak znovu ukázal Dmitrij Medveděv svými výroky na adresu Dominika Haška," uvedl. Medveděv podle něj evidentně zapomněl, že už Česko nepatří do ruské sféry vlivu. "Na tyhle východní manýry nejsme zvyklí a zvykat si na ně nehodláme. Panu Haškovi poskytneme v případě potřeby nezbytnou ochranu," doplnil.

Legendární český hokejista a kandidát TOP 09 v loňských senátních volbách se dlouhodobě veřejně staví proti účasti ruských sportovců v mezinárodních i dalších soutěžích včetně hokejové NHL. Tím, že nejslavnější hokejová liga světa umožňuje starty ruských hráčů, nese spoluodpovědnost za statisíce či miliony lidí zabitých a zmrzačených v ruské válce na Ukrajině, uvedl Hašek začátkem dubna.

Pozornost v Česku vzbudily letos i Medveděvovy výroky na adresu senátorky Miroslavy Němcové (ODS) kvůli jejímu příspěvku na sociální síti X, který však byl podvržený. Česká diplomacie tehdy ruskému velvyslanci v Praze předala protestní nótu. "Vyzvali jsme Ruskou federaci, aby ukončila informační válku proti naší zemi. Česko se zastrašovat nenechá," uvedl tehdy Lipavský.