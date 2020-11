Joe Biden má nakročeno do Bílého domu

AKTUALITA VIDEO AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: Pavel Jégl

Volební matematika se obrací ve prospěch demokrata Joea Bidena, vyzyvatele republikánského prezidenta Donalda Trumpa.

Volby amerického prezidenta jsou stále bez vítěze. Sčítání hlasů naznačuje těsný výsledek. Co je ale podstatné: Joe Biden získává půdu pod nohama.

Bývalý viceprezident ve vládě Baracka Obamy má nad prezidentem Donaldem Trumpem převahu od chvíle, kdy se začaly sčítat korespondenční hlasy.

Biden zatím získal 248 hlasů volitelů, Trump 214. Ve hře je přitom celkem 538 volitelů. Vítěz musí získat většinu z nich, tedy 270.

Volitelé mají v prezidentských volbách rozhodující slovo – právě oni nakonec volí prezidenta. Vybíráni jsou podle výsledků hlasování v jednotlivých státech.

Ještě zbývá šest nerozhodnutých států. Bidenovi stačí udržet vedení ve dvou z nich, v Michoganu a v Nevadě.

Velký volební 'podvod'

Biden ve středu večer SEČ promluvil ke stoupencům. Zněl jako vítěz.

"Myslím, že zvítězíme," pravil zjevně uvolněný kandidát. "Neřeknu, že jsem zvítězil, ale jsem tu, abych řekl, že až sčítání skončí, budeme vítězi," upozornil.

Biden tím narážel na Trumpa, který se prohlásil za vítěze prezidentských hned zkraje – zanedlouho po uzavření volebních místností. V té době výsledky ukazovaly na jeho převahu a prezident sršel sebevědomím.

"Upřímně, vyhráli jsme," prohlásil Trump v projevu ke svému volebnímu štábu v Bílém domě. "Vyhrajeme to. Co se mě týče, tak už jsme vyhráli," pokračoval a pochvaloval si "miliony skvělých voličů", které "všichni viděli".

Jenže potom začaly přibývat hlasy v Bidenův prospěch. Zlom nastal ve chvíli, kdy se volební komise pustily do sčítání korespondenčních hlasů. Tyto hlasy míří za Bidenem. Je to důsledek toho, že Bidenovi příznivci, kteří jsou v přístupu ke covidu opatrnější, se snažili vyhnout čekání ve frontách před volebními místnostmi, a tak poslali hlasy poštou. Vedení Demokratické strany je k tomu ostatně vyzývalo.

Trump teď hrozí žalobami na státy Pensylvánie a Michigan, kde chce zastavit sčítání hlasů. Ve Winsconsinu, kde těsně vyhrál Biden, chce zase žádat přepočet hlasů.

"Je to velký podvod míříme k Nejvyššímu soudu," řekl o korespondenčních hlasech Trump.

Na Trumpově útocích proti korespondenčnímu hlasování je pozoruhodné to, že sám korespondenčně letos hlasoval. A také to, že jediný pokus o manipulaci v tomto způsobu hlasování se stal před dvěma lety při volbách do Sněmovny reprezentantů a byl veden ve prospěch prezidentových republikánů.

Rozhoduje 'rezavý pás'

Během volebního úterý přidaly desítky milionů Američanů své hlasy k 101 milionům voličů, kteří hlasovali v předčasných termínech, či korespondenčně.

Trump si obdobně jako před čtyřmi lety zpočátku vedl lépe, než předpokládala většina průzkumů. Obhájil vítězství v důležitých státech Ohiu a Floridě. A zvítězil v dalších státech, ve kterých uspěl v minulých volbách.

Biden vyhrával ve státech, kde v roce 2016 vítězila Trumpova soupeřka Hillary Clintonová.

Jako klíčové se však ukázaly státy 'rezavého pásu' v oblasti Velkých jezer, postižené úpadkem ocelářského a těžkého průmyslu, které před čtyřmi lety ovládl Trump. Státy Michigan, Pensylvánie a zmíněný Wisconsin hrály důležitou roli v minulých volbách a rozhodnou patrně i nyní. Ve Wisconsinu už Biden zvítězil.

Z neúplných výsledků je patrné, že Biden celkově vede nad Trumpem o tři miliony hlasů. Hillary Clintonová v roce 2016 porazila Trumpa v lidovém hlasování právě o tři miliony, přesto odešla poražena, protože Trump získal víc volitelů.

Práce pro soudce

Je patrné, že čekání na vítěze prezidentských voleb v USA se může prodloužit. Můžeme ho znát až za několik dnů, anebo i týdnů.

U Nejvyššího soudu skončily prezidentské volby už v roce 2000. Justiční instituce s převahou konzervativních soudců tehdy (v polovině prosince) zastavila přepočítávání hlasů na Floridě, kde republikán George Bush junior měl o pouhých 537 hlasů víc než demokrat Al Gore. Prezidentem se tak stal Bush.

Také teď mají většinu v Nejvyšším soudu konzervativci…

Poslanci, senátoři... a marihuana

Patří se ještě připomenout, že Američané během volebního úterý rozhodovali nejen o prezidentovi, ale také o poslancích a senátorech obou komor Kongresu, státních a místních představitelích a zastupitelích. Kromě toho hlasovali v desítkách státních a lokálních referend. Nejčastější byly referenda o legalizaci marihuany.

Z projekcí televize CNN vyplývá, že demokraté udrží většinu ve Sněmovně reprezentantů. Příští poměr sil v Senátu zatím není jasný.

A nakonec ve videu krátká opakovací lekce, jak a koho Američané vlastně volili: