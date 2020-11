Američané zvolí nejstaršího prezidenta své historie

MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Není jisté, zda příštím americkým prezidentem bude Joe Biden, nebo Donald Trump. Jisté je však to, že Američané si v těchto volbách nadělí nejstaršího prezidenta, jakého kdy měli.

Nevěřte bijáku, Amerika je 'zemí pro starý' (prezidenty).

Dosud byl nejstarším ze 45. prezidentů, kteří Americe vládli, republikán Ronald Reagan. Bílý dům opustil v 77 letech. Pokud ale tentokrát vyhraje demokrat Joe Biden (*20.11.1942), a vše tomu nasvědčuje, překoná Reagana hned dvacátého ledna příštího roku, kdy nastoupí do Bílého domu - v 78 letech! Na konci prvního prezidentského období mu pak bude 82 let.

A kdyby se přece jen prosadil čtyřiasedmdesátiletý republikán Trump (*14.6.1946), padne věkový rekord Reagana za tři roky.

Zapamatují si kód k jadernému kufříku?

Pravda, Trump i Biden se zdají být (na svůj věk) v dobré kondici – na rozdíl od jejich vrstevníka Miloše Zemana (76 let). Přesto jejich věk navozuje otázku: Jak starý může být prezident, aby nebyl příliš starý?

Obrácenou otázku – jak mladý má být prezident, aby nebyl příliš mladý - řeší ústava. V Americe může být prezidentem ten, kdo dosáhl 35 let (v Česku 40 let). Nejblíž pětatřicítce byl Theodore Roosevelt, který začal úřadovat v Bílém domě ve 42 letech, John F. Kennedy ve 43 letech.

Horní věková hranice nicméně v Americe (ani v Česku) omezena není. Je to správné?

Trump se před třemi lety stal prvním americkým prezidentem, který nastoupil do Bílého domu poté, co završil sedmdesátku. Do té doby byl nejstarším nastupujícím prezidentem Ronald Reagan. Když v roce 1981 začal úřadovat, bylo mu 69 let.

V roce 1986, kdy se herec, kalifornský guvernér a poté i americký prezident Reagan dožil 75 let, komik Dennis Miller ve své Saturday Night Live vtipkoval:

"Přeji mu (Reaganovi) šťastné narozeniny. No jo, ale pětasedmdesát – a pořád si hraje s jaderným kufříkem. Pamatuje si kód ke kufříku?... A ví, kde je kufřík? Víte, mému tátovi je taky pětasedmdesát a dálkový ovladač od televize před ním radši schováváme."

Věk není pouhé číslo

Nahlíženo českými poměry, spojuje americký prezident role prezidenta a premiéra. Rozhodovat může samostatně – pochopitelně v mezích zákonů a rozpočtů, které mu schvalují kongresmani zasedající na washingtonském Capitol Hillu.

Profese prezidenta označovaného zkratkou POTUS (President of the United States) je stresující nonstop džob. Vyžaduje psychicky odolného a vitálního jedince. Jistě, vitální sedmdesátník či pětasedmdesátník se zdravým úsudkem prezidentství zvládne. Riziko, že vážně onemocní nebo zkolabuje, je však u něj několikanásobně vyšší než u padesátníka.

Neuropsychologové Gary Rosenbeberg a Kethleen Haalandová v článku zveřejněném v deníku Los Angeles Times píšou, že věk by neměl žádného kandidáta do Bílého domu diskvalifikovat. (Autor připomíná: Fakticky ho ale diskvalifikuje, protože nemůže být mladší než 35 let.) Každý prezident by však podle těchto specialistů měl být důkladně prověřen lékaři, a to nejen z hlediska fyzické kondice, ale v první řadě po stránce duševních schopností.

"Nejdůležitějším aspektem vyšetření by měla být prověrka jeho kognitivních funkcí, tedy toho, jak vnímá svět kolem sebe, jak jedná, reaguje, jak zvládá různé úkoly. Výsledkem by měl být posudek, zda změny v jeho organismu nejsou natolik významné, že si zaslouží diagnózu demence," navrhují experti.

S tím se dá souhlasit. Věk přece není pouhé číslo.

Já se vrátím! hrozí Trump

Prezident Dwight Eisenhower si v roce 1954, kdy mu bylo 64 let, sepsal do diáře důvody, proč nebude kandidovat na druhé období. Mezi nimi byla poznámka: "Muž v sedmdesáti stěží vydrží zátěž spojenou s touto funkcí, pravděpodobnost, že se pod jejím náporem zhroutí, je několikanásobně vyšší než u padesátníka."

Nakonec ho ale republikáni přemluvili a populární Ike si v Bílém domě odsloužil také druhé období. Končil v sedmdesáti a až do Reaganovy éry byl nejstarším prezidentem.

Trumpův vyzyvatel Biden má přitom kuráž a troufá si na druhý termín. Kdyby by mu ho Amerika dopřála a on se dožil jeho konce, opustil by Bílý dům v 86 letech v roce 2029.

Jak to vlastně mysleli bratři Cohenové se svým trhákem Tahle země není pro starý?