Trumpova 'skvělá přehazovačka'. Změní se kvůli ní zákon?

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Donald Trump si nedokáže úspornou hlavicí osprchovat pečlivě pěstovanou kštici. A tak nezbývá, než přepsat normu, která omezuje průtok vody sprchou.

Amerika nezvládá epidemii covidu, která má v zemi na kontě 170 tisíc obětí, potácí se v hospodářské krizi a otřásají jí rasové nepokoje. Její prezident však řeší svůj problém s úspornými sprchovými hlavicemi.

Drazí Američané, sprchy jsou hrozné

Americké ministerstvo energetiky navrhuje úpravu technické definice sprchových hlavic, aby z nich voda mohla téct silnějším proudem, sdělila ve středu agentura AP.

Sprchovými hlavicemi ve Spojených státech nesmí podle zákona z roku 1992 protéct víc než 9,5 litru vody za minutu. Ministerstvo teď chce tento limit vztáhnout na jednotlivé trysky, nikoli na celou hlavici.

Návrh, se kterým ve středu vyslovila souhlas vláda, je reakcí na výzvu Donalda Trumpa. Prezident si stěžoval na nedostatečný proud vody ve sprše, který mu prý nedovolí řádně si mýt vlasy (viz video).

"Tyhle sprchové hlavice jsou hrozné. Sprchujete se, voda nevychází. Takže co děláte? Stojíte tam déle, nebo se déle sprchujete. Nevím, jak to je ve vašem případě, ale moje vlasy musí být perfektní. Perfektní," řekl Trump během projevu o deregulacích, který byl součástí kampaně k listopadovým volbám.

Když zapomenete na kšiltovku...

Perfektně, spíš ale podivně česané vlasy amerického prezidenta se v Americe často stávají terčem vtipů. Prodávají se paruky, které jeho vlasy napodobují, anebo ponožky s jeho podobiznou, na kterých si můžete umělé vlasy dokonce česat.

Trumpův zvláštní účes, který mu nepochybně zabere spoustu času, má prozaický důvod. Prezident se snaží zakrýt prořídlá místa 'přehazovačkou'. Ve videu vidíte, jak to vypadá, když fouká vítr a vrchní velitel si zapomene nasadit baseballovou čapku Made in China.

Ze záběrů je patrné, že Donald má holé temeno. Vlasy si zepředu a ze stran vytahuje tak, aby se setkaly uprostřed a pleš zamaskovaly. Účes si ještě jistí ztužujícím krémem nebo sprejem a vylepšuje blond přelivem - sotva se dá věřit tomu, že by měl v 74 letech blonďaté vlasy.

V čem vězí problém?

Nabízí se otázka, proč vlastně prezident s tak řídkými vlasy potřebuje na umytí hlavy silný proud vody? Není příčinou jeho stížnost zanesený filtr ve sprše, který chrání trysky před vodním kamenem? Nebylo by snazší místo změny zákona pozvat do Bílého domu instalatéra, který by filtr vyčistil nebo vyměnil? A proč zvát instalatéra, zvládne to i naprostý amatér, tedy i prezident.

Ředitel Asociace pro úsporu energie Andrew deLaski označil Trumpův stížnost a návrh změny normy za "hloupost". "Pokud budete mít ve sprchové hlavici pět či více trysek s takovým průtokem, jaký navrhuje ministerstvo, proteče vám hlavicí až padesát litrů vody za minutu. Takový průtok vás vyplaví z koupelny," řekl agentuře AP a prezidentovi vzkázal, že mu doporučí sprchy, které mu nepochybně budou vyhovovat.

Každopádně je pozoruhodné, čím se Donald Trump a jeho vláda dokážou zabývat v době, která je pro Ameriku kritická.