Opozice ve Sněmovně dnes pokračovala v kritice Babišovy vlády
14. 1. 2026 – 13:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Premiér Andrej Babiš (ANO) vytvořil koalici, která vznikla především proti tomu, aby se politici vydávali k trestnímu stíhání.
Podle zkušeností z jejího měsíčního fungování se ukazuje, že vláda nebude akceschopná, ale bude slabá. Ve Sněmovně to v dnešní debatě o vyjádření důvěry vládě řekl předseda opozičních Starostů (STAN) Vít Rakušan. Stejně jako zástupci ostatních opozičních stran vysvětloval, proč při hlasování o důvěře nemůže vládu podpořit.
Bývalý vicepremiér a někdejší předseda KDU-ČSL Marian Jurečka se postavil proti jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal poté, co ho prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem životního prostředí. Turek podle Jurečky není odborníkem na tuto oblast. Sněmovna by proto měla konstatovat, že s Turkovým jmenováním vyjadřuje nespokojenost, že vládní zmocněnci nemají nahrazovat ministry, navrhoval Jurečka. "Pozice vládních zmocněnců není a nemá být politickou trafikou," dodal.
Rakušan obvinil vládu mimo jiné z nakupování voličské přízně na úkor budoucnosti. Babiš se chce podle něj promlčet problémy, které se týkají jeho koaličních partnerů. Pozastavil se také nad tvrzením, že se vláda nebojí Bruselu. "On se někdo Bruselu bojí?" ptal se. Zkritizoval vládu i za její návrh nového služebního zákona. Vytýkal mu chyby, vznikl podle něj bez konzultací s odborným sektorem a kvalitní lidi do státní správy nepřiláká. Vláda také zaútočila na nepolitizaci státní správy i na Ústavní soud, uvedl mezi důvody, proč nemůže vládu podpořit. "Nevěřím jim ani slovo, že chtějí dobro pro tuto zemi," prohlásil na adresu vlády Rakušan.
"Tato vláda si plete sílu s nátlakem, reformu s demontáží a odpovědnost s líbivostí," prohlásila za poslance STAN jejich místopředsedkyně Pavla Pivoňka Vaňková. V programovému prohlášení chybí skutečné reformní kroky a modernizační ambice. Místopředseda poslanců TOP 09 Michal Kučera uvedl, že programové prohlášení vlády pracuje s obecnými frázemi bez stanovení harmonogramu slibovaných kroků.
Bývalý ministr pro vědu a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek má za to, že Babišova vláda je nezodpovědná, nekompetentní a nemůže být brána vážně, protože si po sobě ani nepřečetla své programové prohlášení. Narážel tak na Babišovo úterní podivování se třeba nad tím, že v programu vlády je příslib nezavádět spotřební daň na tiché víno.
Navzdory opoziční kritice se dá předpokládat, že trojice vládních stran ANO, SPD a Motoristů vzhledem ke své většině 108 hlasů důvěru Sněmovny získá. Hlasovat se mělo podle původních představ dnes večer, pravděpodobnější je ale čtvrtek. Do rozpravy bylo přihlášeno v poledne stále šest desítek poslanců bez přednostního řečnického práva.