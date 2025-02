Jídelních vozů Českých drah využilo loni meziročně o 12 procent více cestujících

Jídelních vozů Českých drah (ČD) využilo loni o 12 procent více cestujících než předloni.

Zájem o restaurační a bistro vozy roste dlouhodobě u mezinárodních i vnitrostátních dálkových cest. Novinářům to dnes řekli zástupci Českých drah a společnosti JLV, která zajišťuje catering v restauračních a bistro vozech drah. Růst zájmu by podle nich měl pokračovat s nasazováním nových restauračních vozů ComfortJet, které zvýší počet spojů, kde bude služba k dispozici. Službu aktuálně nabízí 160 vlaků drah na mezistátních linkách. Dráhy ve svých vlacích od čtvrtka začnou předkládat jarní menu.

Jarní menu JLV připravila ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR. Od čtvrtka si tak cestující budou moci objednat hovězí vývar, špalek z vepřového ramínka se šťouchanými brambory, penne s pestem z grilovaných paprik a jako dezert citronový cheesecake. Nová bude i grafická podoba lístku, kterou pro ČD vytvořila česká umělkyně Míla Fürstová. Sezonní menu je doplňkem stálého jídelního lístku, který obsahuje například svíčkovou na smetaně nebo kuřecí řízek s bramborovým salátem. Ceny jídel zůstanou stejné jako loni, neměnily je ani společnosti RegioJet a Leo Express.

RegioJet letos na jaře ve svých vlacích ke stálé nabídce přidá šunkovou pizzatu, batátovou polévku nebo bagel s houbami. Zůstane také stálé sushi, svíčková nebo kuřecí na červeném kari. Největší zájem je o tvarohový koláč, sushi nebo svíčkovou. Leo Express v jarním menu chystá například smažený camembert s bramborami grenaille, indickou zeleninovou tikku masalu s rýží, mangovou tartaletku nebo tři druhy zmrzliny. V teplejších měsících je největší zájem právě o zmrzlinu, cestující často volí i obložený bagel.

"Jídelní vozy Českých drah jsou populární i mezi cestujícími v Německu, Rakousku nebo na Slovensku. Dokonce vidíme i trend 'gastroturistiky', kdy si lidé pro své cesty přímo vybírají vlaky s restauračními vozy," uvedl člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Jídelní vozy WRmz s červenými sedačkami nicméně dráhy plánují z linky do Berlína stáhnout. Na lince budou jezdit nové ComfortJety s restauračním oddílem o 18 místech k sezení, tedy polovinou proti stávajícím jídelním vozům.

Restaurační vozy ComfortJet dráhy podle Ješety plánují přibližně od května začít nasazovat na vlaky směřující z ČR do Berlína a Hamburku, později i do Vídně, Bratislavy, Budapešti nebo Kodaně. Vozy WRmz 815 pak přesunou z linky do Německa na dálkové linky v Česku. ČD mají deset vozů WRmz z roku 1997, které jezdí na lince Berliner. Dalších šest vozů tohoto typu vyrobených v letech 1988 a 1989 dráhy v roce 2014 odkoupily od rakouského dopravce ÖBB. Jezdí na lince z Prahy do Budapešti.

Podle mluvčího ČD Filipa Medelského dráhy disponují také 24 bistrovozy s oddílem první třídy ARmpee z 80. let minulého století, sedmi bistrovozy Pendolino a sedmi restauračními vozy RailJet. "Všechny restaurační a bufetové vozy kromě nového Railjetu prošly během svého provozu modernizací," řekl ČTK Medelský. Dodal, že jsou klimatizované. Od jízdního řádu 2026 dráhy plánují nasazení bistrovozů na linku Baltic express z Prahy do polské Gdyně.

Na zhruba 170 spojích linek Západní expres, Krušnohor, Hradečan, Krakonoš, Ostravan, Slovácký expres, Vysočina, Rožmberk, Svitava a Moravan dráhy zajišťují službu ČD Minibar. Jde o pojízdný vozík s drobným občerstvením jako káva, čaj, různé druhy baget nebo balené croissanty. Ve vlacích InterPanter jsou cestujícím k dispozici automaty s občerstvením ČD Snack. Ve vlacích Pendolino a v první a byznys třídě dráhy nosí jídlo cestujícím na jejich místo. Dopravci Leo Express a RegioJet službu nabízejí ve všech třídách.