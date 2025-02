Legendární Pavel Zuna se po dlouhé době objevil ve společnosti. Lidé už ho nepoznávají

Slavný moderátor, bez jehož tváře si jednu dobu nešlo televizní obrazovku ani představit, návrat neplánuje. Má rád své soukromí.

Milovaný Pavel Zuna sice opustil záři mediálních reflektorů a stáhl se do ústraní, kde si pečlivě hlídá své soukromí, něco málo o svém životě ale u příležitosti 20. výročí pořadu Víkend přeci jen prozradil.

Moderátor má celkem pět dětí a podle toho, co Zuna zmiňuje, se alespoň dvě z nich snaží kráčet ve stopách svého otce: „Obě moje dcery mají Fakultu sociálních věd, takže žurnalistiku. Jedna už to dostudovala, druhá to studuje. Dělají s námi i jeden pořad.“

Není se ale potřeba vzrušovat, Zuna žádný oficiální návrat na obrazovky neplánuje, minulost už považuje za uzavřenou kapitolu. Neznamená to však, že by snad na televizi zanevřel – právě naopak, na Nově pomáhá s pořadem, ale je zkrátka spokojenější s rolí v ústraní: „Pomáhám na Nově s jedním pořadem, dělám i s nějakými svými kolegy, dělám internetový pořad. Zvykl jsem si, že teď už mám takový ten klidnější styl v kanceláři. Na obrazovky už bych se nevrátil. To nechám mladším.“

Jednalo by se ale o pořádný návrat, vždyť Zuna opustil vysílání před téměř dvaceti lety. A čas je neúprosný: „Překvapuje mě to, ale lidé už mě moc nepoznávají, když jdu třeba po ulici. Spíše mi připadá, že mě poznávají po hlase a spojí si to, ale že by mě poznali na základě tváře, to ne. To jsou asi ty roky,“ směje se.