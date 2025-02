Úspěch dohody s USA o nerostném bohatstvím závisí na Trumpovi, řekl Zelenskyj

Dohoda se Spojenými státy je partnerský projekt, který bere zřetel na zájmy Ukrajiny, řekl dnes ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj.

Ukrajina potřebuje vědět, zda může spoléhat na USA, uvedl. Zelenskyj podle Reuters novinářům řekl, že úspěch dohody s USA o nerostném bohatství bude záviset na americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi a že jde o součást širších dohod s USA, které by Ukrajině měly poskytnout bezpečnostní záruky zajištění trvalého a spravedlivého míru.

Trump dříve oznámil, že Zelenskyj by měl v pátek přicestovat do Washingtonu, aby společně podepsali dohodu, která by USA zajistila podíl na nerostném bohatství Ukrajiny. Kyjev se domáhá bezpečnostních záruk, které by Rusko odradily od další agrese v případě ukončení války.

Návrh dohody, jak ji má dnes schválit ukrajinská vláda, mezitím zveřejnil server Ukrajinska pravda či agentura Reuters.

Dohodu by podle zveřejněného textu měla podepsat místopředsedkyně ukrajinské vlády a ministryně hospodářství Julija Svyrydenková a americký ministr financí Scott Bessent.

"Dokument byl formulován tak, aby nevyžadoval ratifikaci v parlamentu," napsal server a upozornil, že jde o rámcovou dohodu, a tedy Ukrajinu teprve čekají ještě důležitější jednání s USA o dohodě, která by podrobně upravovala činnost ukrajinsko-amerického "investičního fondu pro rekonstrukci".

Ukrajinskému vyjednávacímu týmu se v posledních dnech podařilo oproti předchozím americkým návrhům zcela změnit vyznění dokumentu, takže v aktuální verzi nejenže dá Trumpovi příležitost mluvit o jeho schopnosti rychle se dohodnout, ale také skutečně pomůže mezinárodní stabilitě, a to je výhodné hlavně pro Ukrajinu, napsala Ukrajinska pravda.

"Moc jsem chtěl, aby se v rámcové dohodě objevil alespoň návrh bezpečnostních záruk pro Ukrajinu," řekl Zelenskyj s tím, že mu vyjednávači řekli, že toto je v desátém bodu smlouvy. Novinářům podle serveru RBK-Ukrajina také řekl, že dohoda může představovat velký úspěch, anebo tiše zapadnout - a že tento velký úspěch závisí na jeho jednání s Trumpem.

Ve zmíněném desátém bodu návrhu se praví, že vláda USA podporuje úsilí Ukrajiny získat bezpečnostní záruky potřebné k nastolení trvalého míru.