Je sexy, tančí, sní o socialismu. A mohla by vystřídat Trumpa

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Ameriku pobláznila nová politická hvězda, přesněji asteroid. Mladá socialistka sbírá hlasy mileniálů i těch starších, kteří se cítí zapomenuti. Průzkum dokonce ukazuje, že by mohla konkurovat Donaldu Trumpovi.

V americkém Kongresu přistál asteroid. Doslova a do písmene. Je jím Alexandria Ocasio-Cortezová, poslankyně Sněmovny reprezentantů, po která je pojmenován asteroid (planetka) 23238 Ocasio-Cortez.

V devětadvaceti je nejmladší ženou, která kdy zasedla v Kongresu. A současně také nejsledovanější. Na svém twitterovém účtu má víc než 12 milionů interakcí.

Hispánka, která si ještě před rokem vydělávala mícháním koktejlů za barovým pultem, loni v listopadu suverénně vyhrála volby do Sněmovny reprezentantů Kongresu v newyorských okrscích Bronx a Queens. V budově washingtonského Kapitolu vyčnívá nejen mládím, ale i radikálně levicovými názory, pro které je zařazována mezi progresivisty. Prosazuje bezplatné školství a zdravotnictví, milionářskou daň ve výši 70 procent a požaduje větší práva zaměstnanců.

Zaujala i tím, jak zvládá PR. Kdosi na anonymním twitterovém účtu sdílel video, na němž AOC ještě jako univerzitní studentka ztřeštěně tančí na střeše. Cíl byl jasný: ukázat Američanům, jak nevyzrálou političku do Kongresu vyslali.

AOC to ale využila ve svůj prospěch a jako odpověď zveřejnila taneční klip přímo z Kongresu, který se stal hitem sociálních sítí.

Deník byznysmenů Wall Street Journal označil AOC za "perfektní ideologický protipól Donalda Trumpa, který v neděli završil první polovinu prezidentského období. "Tato nová kongresmanka může být jednou z nejdůležitějších politických figur naší éry," napsal list, který ze sympatií k levicovým politikům nelze podezírat.

Průzkum agentury Rasmussen Reports ukazuje, jak rychle Alexandria stoupá na politický vrchol. Pokud by Američané teď volili prezidenta, hlasovalo by pro AOC 40 procent voličů, pro Trumpa 43 procent. To je téměř vyrovnaný výsledek.

Socialistický sen

Protrumpovský web Zero Hedge s ohledem na názory kongresmanky označil výsledek průzkumu za šokující.

Šokovat, ba ani překvapit, by však nikoho neměl. Vždyť víra v americký model kapitalismu už nejméně dekádu upadá. Řada průzkumů ukazuje, že mnoho Američanů už nesní americký sen (American dream), ale sen socialistický.

Sonda American Culture and Faith Institute například zjistila, že téměř čtyři z deseti dospělých Američanů (37 procent) dávají přednost socialismu před kapitalismem. Podle průzkumu Gallupova ústavu se jejich podíl drží nad 35 procenty od finanční krize v roce 2008. Z Gallupova průzkumu navíc vyplývá, že většina (55 procent) Američanů pod třicítkou na socialismus pohlíží "příznivě".

Americký příklon k socialismu spadá do období krize v roce 2009, kdy vzniklo hnutí Occupy. Bylo protestem proti hrabivosti korporací, jejich vlivu na vládu a rozšiřujícím se nůžkám mezi příjmy Američanů. Ze Zucottiho parku u newyorského Wall Streetu se rozšířilo do celé Ameriky i do metropolí západní Evropy.

(Pod pojmem socialismus však není ve zmíněných případech míněn reálný socialismus z Československa 1948-89 s vedoucí úlohou komunistické strany a jedinou přípustnou ideologií, ale socialismus skandinávského střihu, s parlamentní demokracií.)

S myšlenkou, že by jejich zemi mohl vést socialistický prezident, si Američané zahrávali už v roce 2016. Svými hlasy udělali v primárkách demokratů ze socialisty Bernieho Sanderse, hlásajícího stejné cíle jak AOC, vážného soupeře Hillary Clintonové. A kdoví, jak by to dopadlo, kdyby proti Berniemu vedení Demokratické strany neintrikovalo.

Ve Spojených státech, na rozdíl od evropských zemí, nepůsobí a nikdy ani nepůsobila silná socialistická strana, která by měla důležité slovo v parlamentu nebo ve vládě. Proto socialista Sanders kandidoval za demokraty.

Stejně postupovala i Alexandria, která se řadí k Demokratickým socialistům Ameriky. Tato strana má 30 tisíc členů a rychle se rozrůstá. Hlásí se k ní zejména mileniálové zklamaní kapitalismem, znepokojení mocí korporací a rozezlení nerovností příjmů.

Obama 2.0?

Obdobně jako Barack Obama vystudovala AOC práva a věnovala se bezplatné komunitní práci. Mezi případnými voliči tak trávila víc času než jiní politici z okrsku. Dokonale to využila v listopadových volbách do Kongresu.

Nasnadě je otázka: Může jít Alexandria v Obamových stopách?

Zatím je jen hypotetická. V příštích prezidentských volbách v roce 2020 ještě AOC nebude splňovat věkový limit, kterým je v Americe pětatřicet let. Bude jí jednatřicet. V těch dalších se však o prezidentství už ucházet může.

V té době bude mít Donald za sebou druhý termín (pokud Bílý dům příští rok uhájí) a Američané budou natěšení na změnu. Kyvadlo voličské poptávky se může dostat až k progresivistům. Měla by v takovém případě Alexandria Ocasio-Cortezová šanci?

Dnes se taková možnost dá zařadit do kategorie 'fantasy'. Jenže za několik let… Ostatně, kdo sázel počátkem roku 2015 (před republikánskými primárkami) na výstředního a samolibého miliardáře Trumpa?